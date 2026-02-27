QUE DIJO MARCELO GALLARDO EN SU ADIOS A RIVER PLATE: EL MENSAJE PARA LOS JUGADORES Y LA DIRIGENCIA

Para concluir su etapa, el ídolo millonario le dedicó unas palabras de aliento a todo el equipo de trabajo y a las autoridades que seguirán adelante con el proyecto deportivo. «Le deseo de todo corazón a este club, a este plantel y a esta dirigencia que se pueda reponer y volver a ponerse de pie para lo que viene», finalizó, dejando un legado imborrable en la historia del club y la puerta abierta para el futuro.