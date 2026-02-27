DETUVIERON A UN HOMBRE POR SUSTRAER UN TUBO DE GAS

Fue identificado por las cámaras de seguridad

Hoy pasada las 20, una mujer logró recuperar su tubo de gas gracias a la rápida intervención del personal de la comisaría Primera.

Todo comenzó cuando una mujer de unos 25 años, radicó la denuncia, informando que un sujeto sustrajo de su domicilio ubicado por calle juan B. Justo al 1400 aproximadamente, una garrafa de gas color azul.

Es así, los efectivos fueron al lugar donde analizaron imágenes de cámaras de seguridad, logrando identificar al sospechoso.

Por ello, iniciaron un rastrillaje por la zona, dando con esta persona, siendo demorado tratándose de un hombre de 34 años, quien tenía en su poder la suma de $ 27.000 en efectivo. El monto fue secuestrado por estar vinculado a la causa.

El detenido fue trasladado a Medicina Legal y posteriormente alojado en la guardia de prevención.

Por disposición de la Fiscalía Penal N° 3 de Resistencia, se le notificó la aprehensión en una causa por “Supuesto Hurto” y se ordenó además el secuestro de la vestimenta utilizada al momento del hecho.

