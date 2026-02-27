PRIMERO DE SU TIPO EN EL PAÍS Y LA REGIÓN CUMPLIÓ 10 AÑOS EL JUZGADO MULTIFUEROS DE MISIÓN NUEVA POMPEYA

El Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya celebró diez años desde su puesta en funcionamiento, ocurrida el viernes 19 de febrero de 2016 con el juramento de magistrados y funcionarios, y el lunes 22 de ese mes con el inicio de la atención al público.

Fue el primer tribunal de su tipo en el país y la región, y estuvo pensado para responder a las comunidades de su localidad de asiento, así como de Fuerte Esperanza, Comandancia Frías, Wichi El Pintado, El Sauzal, El Sauzalito, Fortín Frías, además de zonas rurales y urbanas adyacentes a cada una.

En el acto estuvieron presentes la jueza Noelia Almirón, la fiscal Johana X, la asesora de Niñas, Niños y Adolescentes, Jessica Díaz; la defensora oficial Johana Braun, la secretaria de asuntos indígenas, Mirta Bejarano, funcionarias, funcionarias y todo el personal del organismo.

Durante la ceremonia hubo palabras de agradecimiento a cargo del pastor Ovidio Guzmán de la iglesia evangélica Luz de las Naciones, quien resaltó la importancia del juzgado para El Impenetrable y la hermana Maria Eugenia Riascos, misionera de la Madre Laura, bendijo el edificio.

En los dos pisos del edificio funcionan el Juzgado Multifueros, Equipo Interdisciplinario, Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes; Fiscalía Multifueros, Defensoría Multifueros, Cámara Gessell, hall de espera, alcaidía, sala de reconocimiento, sala de testigos, depósito de efectos secuestrados, informática y sala de mediaciones, entre otros.

Relacionado