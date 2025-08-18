LA LIBERTAD AVANZA PRESENTÓ A VIRGINIA GALLARDO COMO PRIMERA CANDIDATA A DIPUTADA EN CORRIENTES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Libertad Avanza presentó su lista de candidatos a diputados nacionales.



La primera en la nómina es Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Rekosup y Aimará Poderda.

La principal competencia será la alianza Fuerza Patria, encabezada por el intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad.

Gallardo, nacida en Corrientes en 1985, tuvo sus inicios en el carnaval de su ciudad como parte de la comparsa Ara Berá, antes de dedicarse al mundo artístico.

