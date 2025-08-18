LEGISLATIVAS NACIONALES: UNA POR UNA, TODAS LAS LISTAS QUE COMPETIRÁN EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE

Once listas se presentaron para competir, en Chaco, en las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el domingo 26 de octubre de 2025, y en las que se renovará la mitad de los diputados nacionales (127 de 257) para el período 2025-2029, y un tercio del Senado (24 de 72) para el período 2025-2031.

La principal novedad es que serán los primeros comicios nacionales en los que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley 27.781, en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias.

En la provincia se eligen dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, y por primera vez se va a implementar en la provincia este nuevo sistema que reemplaza a la boleta partidaria tradicional.

En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre: María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR). Los diputados nacionales que renuevan su banca serán: María Luisa, Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, Marilú Quiroz por el PRO y Juan Carlos Polini por Democracia para Siempre.

En detalle, la Cámara de Senadores renovarán 24 bancas por seis años correspondientes (tres por cada distrito) a: a Capital Federal, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Unión por la Patria (ex Frente de Todos) será la fuerza política que más renovaciones buscará en los comicios de este año.

En cuanto a la Cámara baja cuenta con un total de 257 bancas habilitadas para la labor parlamentaria. Actualmente, Unión por la Patria es la fuerza con mayor representación, con un total de 98 escaños en su poder. De ese total, son 127 diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre.

El cronograma electoral de las elecciones legislativas nacionales 2025 continúa con dos fechas clave: el 27 de agosto será el inicio formal de la campaña y el 27 de octubre será la jornada de elección.

Qué listas se presentaron

Once alianzas fueron las que se presentaron para competir en esta oportunidad:

La Libertad Avanza Fuerza Patria Vamos Chaco Nueva Etapa Nepar Frente Integrador Partido del Obrero Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur Partido Polo Social – Movimiento de bases Unir Partido Dignidad Popular

Los candidatos

La Libertad Avanza (oficialismo)

Senado:

Juan Cruz Godoy

Silvana Schneider

Diputados:

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Glenda Seifert

Marcos Pastori

Fuerza Patria (peronismo unido)

Senado:

Jorge Capitanich

Magda Ayala

Diputados:

Sergio Dolce

Julieta Campo

Juan Manuel «Juanchi» García

Luisinia Lita

Vamos Chaco (Panzardi + Aguilar)

Senado:

Eduardo Aguilar

Marina Silva

Diputados:

Claudia Panzardi

Eduardo «Lalo» Dahlgren

Alejandra Alemán

Enrique «Marito» Cáceres

Nueva Etapa

Senado:

Guadalupe Segura Lema

Marcos Falchini

Diputados:

Fabricio Bolatti

Alicia Frías

Hernán Ciravolo

Marilyn Rolón

Nuevo Espacio de Participación (NEPar)

Senado:

Miles Perkovich

Alicia Santambrogio

Diputados:

Erika «Turca» Nasir

Dante Santi

Ana Alvarenga

Matías Bergia

Frente Integrador

Senado:

Carlos Picón

Clara Pérez Otazú

Diputados:

Juan Carlos Bacileff Ivanoff,

Natalia Elisabeth Hernando

Darío Augusto Bacileff Ivanoff

Silvia Rosana Fabbro

Partido del Obrero

Senado:

Germán Báez

Verónica Nanni

Diputados:

Oscar Deniz

Elsa Sánchez

Leo Grav

Emilce Díaz

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur

Senado:

Mercedes Guadalupe Segura Lema

Marcos Héctor Falchini

Diputados:

Fabricio Nelson Bolatti

Alicia Griselda Frías

Sebastián Hernán Ciravolo

María Elsa Rolón

Partido Polo Social – Movimiento de Bases

Senado:

Ismael Walter Espinoza

Mabel Cristina Villalba

Diputados:

Modesto Ríos

Edit Graciela Juárez

Gustavo Javier Laguna

Bianca Macarena Vallejos

Unir

Senado:

Juan Mario Delgado

Ana María Fernández Troxle

Diputados:

Luis Alberto Cabrera

Nanci Carolina Gómez

Balbino Catalino Cañete

Paula Sonia Colussi

Partido Dignidad Popular

Senado:

Jorge Gustavo Fernández

Silvana Andrea García

Diputados: