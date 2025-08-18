LEGISLATIVAS NACIONALES: UNA POR UNA, TODAS LAS LISTAS QUE COMPETIRÁN EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE
En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre y cuatro diputados. Se presentaron once listas.
Once listas se presentaron para competir, en Chaco, en las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el domingo 26 de octubre de 2025, y en las que se renovará la mitad de los diputados nacionales (127 de 257) para el período 2025-2029, y un tercio del Senado (24 de 72) para el período 2025-2031.
La principal novedad es que serán los primeros comicios nacionales en los que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley 27.781, en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias.
En la provincia se eligen dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, y por primera vez se va a implementar en la provincia este nuevo sistema que reemplaza a la boleta partidaria tradicional.
En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre: María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR). Los diputados nacionales que renuevan su banca serán: María Luisa, Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, Marilú Quiroz por el PRO y Juan Carlos Polini por Democracia para Siempre.
En detalle, la Cámara de Senadores renovarán 24 bancas por seis años correspondientes (tres por cada distrito) a: a Capital Federal, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Unión por la Patria (ex Frente de Todos) será la fuerza política que más renovaciones buscará en los comicios de este año.
En cuanto a la Cámara baja cuenta con un total de 257 bancas habilitadas para la labor parlamentaria. Actualmente, Unión por la Patria es la fuerza con mayor representación, con un total de 98 escaños en su poder. De ese total, son 127 diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre.
El cronograma electoral de las elecciones legislativas nacionales 2025 continúa con dos fechas clave: el 27 de agosto será el inicio formal de la campaña y el 27 de octubre será la jornada de elección.
Qué listas se presentaron
Once alianzas fueron las que se presentaron para competir en esta oportunidad:
- La Libertad Avanza
- Fuerza Patria
- Vamos Chaco
- Nueva Etapa
- Nepar
- Frente Integrador
- Partido del Obrero
- Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
- Partido Polo Social – Movimiento de bases
- Unir
- Partido Dignidad Popular
Los candidatos
La Libertad Avanza (oficialismo)
Senado:
- Juan Cruz Godoy
- Silvana Schneider
Diputados:
- Mercedes del Rosario Goitía
- Guillermo Agüero
- Glenda Seifert
- Marcos Pastori
Fuerza Patria (peronismo unido)
Senado:
- Jorge Capitanich
- Magda Ayala
Diputados:
- Sergio Dolce
- Julieta Campo
- Juan Manuel «Juanchi» García
- Luisinia Lita
Vamos Chaco (Panzardi + Aguilar)
Senado:
- Eduardo Aguilar
- Marina Silva
Diputados:
- Claudia Panzardi
- Eduardo «Lalo» Dahlgren
- Alejandra Alemán
- Enrique «Marito» Cáceres
Nueva Etapa
Senado:
- Guadalupe Segura Lema
- Marcos Falchini
Diputados:
- Fabricio Bolatti
- Alicia Frías
- Hernán Ciravolo
- Marilyn Rolón
Nuevo Espacio de Participación (NEPar)
Senado:
- Miles Perkovich
- Alicia Santambrogio
Diputados:
- Erika «Turca» Nasir
- Dante Santi
- Ana Alvarenga
- Matías Bergia
Frente Integrador
Senado:
- Carlos Picón
- Clara Pérez Otazú
Diputados:
- Juan Carlos Bacileff Ivanoff,
- Natalia Elisabeth Hernando
- Darío Augusto Bacileff Ivanoff
- Silvia Rosana Fabbro
Partido del Obrero
Senado:
- Germán Báez
- Verónica Nanni
Diputados:
- Oscar Deniz
- Elsa Sánchez
- Leo Grav
- Emilce Díaz
Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
Senado:
- Mercedes Guadalupe Segura Lema
- Marcos Héctor Falchini
Diputados:
- Fabricio Nelson Bolatti
- Alicia Griselda Frías
- Sebastián Hernán Ciravolo
- María Elsa Rolón
Partido Polo Social – Movimiento de Bases
Senado:
- Ismael Walter Espinoza
- Mabel Cristina Villalba
Diputados:
- Modesto Ríos
- Edit Graciela Juárez
- Gustavo Javier Laguna
- Bianca Macarena Vallejos
Unir
Senado:
- Juan Mario Delgado
- Ana María Fernández Troxle
Diputados:
- Luis Alberto Cabrera
- Nanci Carolina Gómez
- Balbino Catalino Cañete
- Paula Sonia Colussi
Partido Dignidad Popular
Senado:
- Jorge Gustavo Fernández
- Silvana Andrea García
Diputados:
- Waldemar Ostojic
- Silvia Cristina Rodríguez
- Jorge Esteban Kucera
- Fátima Lorena Bianco