LEGISLATIVAS NACIONALES: UNA POR UNA, TODAS LAS LISTAS QUE COMPETIRÁN EN LAS ELECCIONES DEL 26 DE OCTUBRE

En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre y cuatro diputados. Se presentaron once listas.

Once listas se presentaron para competir, en Chaco, en las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el domingo 26 de octubre de 2025, y en las que se renovará la mitad de los diputados nacionales (127 de 257) para el período 2025-2029, y un tercio del Senado (24 de 72) para el período 2025-2031.  

La principal novedad es que serán los primeros comicios nacionales en los que se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), introducida por la Ley 27.781, en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias.

En la provincia se eligen dos categorías: tres senadores nacionales y cuatro diputados nacionales, y por primera vez se va a implementar en la provincia este nuevo sistema que reemplaza a la boleta partidaria tradicional.

En lo que corresponde al Chaco, serán tres senadores los que terminarán su mandato en diciembre: María Inés Pilatti Vergara y Antonio Rodas (Frente de Todos) y Víctor Zimmermann (UCR). Los diputados nacionales que renuevan su banca serán: María Luisa, Chomiak y Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, Marilú Quiroz por el PRO y Juan Carlos Polini por Democracia para Siempre.

En detalle, la Cámara de Senadores renovarán 24 bancas por seis años correspondientes (tres por cada distrito) a: a Capital Federal, Salta, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Unión por la Patria (ex Frente de Todos) será la fuerza política que más renovaciones buscará en los comicios de este año.

En cuanto a la Cámara baja cuenta con un total de 257 bancas habilitadas para la labor parlamentaria. Actualmente, Unión por la Patria es la fuerza con mayor representación, con un total de 98 escaños en su poder. De ese total, son 127 diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre.

El cronograma electoral de las elecciones legislativas nacionales 2025 continúa con dos fechas clave: el 27 de agosto será el inicio formal de la campaña y el 27 de octubre será la jornada de elección. 

Qué listas se presentaron

Once alianzas fueron las que se presentaron para competir en esta oportunidad:

  1. La Libertad Avanza
  2. Fuerza Patria
  3. Vamos Chaco
  4. Nueva Etapa
  5. Nepar
  6. Frente Integrador
  7. Partido del Obrero
  8. Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur
  9. Partido Polo Social – Movimiento de bases
  10. Unir
  11. Partido Dignidad Popular

Los candidatos

La Libertad Avanza (oficialismo)

Senado:

  • Juan Cruz Godoy
  • Silvana Schneider

Diputados:

  • Mercedes del Rosario Goitía
  • Guillermo Agüero
  • Glenda Seifert
  • Marcos Pastori

Fuerza Patria (peronismo unido)

Senado:

  • Jorge Capitanich
  • Magda Ayala

Diputados:

  • Sergio Dolce
  • Julieta Campo
  • Juan Manuel «Juanchi» García
  • Luisinia Lita

Vamos Chaco (Panzardi + Aguilar)

Senado:

  • Eduardo Aguilar
  • Marina Silva

Diputados:

  • Claudia Panzardi
  • Eduardo «Lalo» Dahlgren
  • Alejandra Alemán
  • Enrique «Marito» Cáceres

Nueva Etapa

Senado:

  • Guadalupe Segura Lema
  • Marcos Falchini

Diputados:

  • Fabricio Bolatti
  • Alicia Frías
  • Hernán Ciravolo
  • Marilyn Rolón

Nuevo Espacio de Participación (NEPar)

Senado:

  • Miles Perkovich
  • Alicia Santambrogio

Diputados:

  • Erika «Turca» Nasir
  • Dante Santi
  • Ana Alvarenga
  • Matías Bergia

Frente Integrador

Senado:

  • Carlos Picón
  • Clara Pérez Otazú

Diputados:

  • Juan Carlos Bacileff Ivanoff,
  • Natalia Elisabeth Hernando
  • Darío Augusto Bacileff Ivanoff
  • Silvia Rosana Fabbro

Partido del Obrero

Senado:

  • Germán Báez
  • Verónica Nanni

Diputados:

  • Oscar Deniz
  • Elsa Sánchez
  • Leo Grav
  • Emilce Díaz

Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur

Senado:

  • Mercedes Guadalupe Segura Lema
  • Marcos Héctor Falchini

Diputados:

  • Fabricio Nelson Bolatti
  • Alicia Griselda Frías
  • Sebastián Hernán Ciravolo
  • María Elsa Rolón

Partido Polo Social – Movimiento de Bases

Senado:

  • Ismael Walter Espinoza
  • Mabel Cristina Villalba

Diputados:

  • Modesto Ríos
  • Edit Graciela Juárez
  • Gustavo Javier Laguna
  • Bianca Macarena Vallejos

Unir

Senado:

  • Juan Mario Delgado
  • Ana María Fernández Troxle

Diputados:

  • Luis Alberto Cabrera
  • Nanci Carolina Gómez
  • Balbino Catalino Cañete
  • Paula Sonia Colussi

Partido Dignidad Popular

Senado:

  • Jorge Gustavo Fernández
  • Silvana Andrea García

Diputados:

  • Waldemar Ostojic
  • Silvia Cristina Rodríguez
  • Jorge Esteban Kucera
  • Fátima Lorena Bianco

