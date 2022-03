LA LEGISLATURA PROVINCIAL NO REUNIÓ EL QUÓRUM NECESARIO Y VOLVIÓ A CAER LA SESIÓN ESPECIAL

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

Por segundo miércoles consecutivo, la Legislatura provincial no logró reunir el quórum correspondiente para llevar adelante la sesión especial que tenía como objetivo poner a consideración del cuerpo el pliego de designación del nuevo fiscal de Estado, Roberto Herlein, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. El encuentro se iba a realizar este miércoles desde las 13,45, en la previa a la cuarta sesión ordinaria, pero por el momento no hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición, con lo cual, no fue posible alcanzar los 22 votos que requiere el acuerdo. Según pudo saber la Agencia FOCO, faltaron a la cita legisladores del oficialismo y de la oposición política, tanto del radicalismo como del Frente Integrador.

La ordinaria, desde las 14

Este miércoles, desde las 14, el Poder Legislativo realiza su cuarta sesión ordinaria, donde buscarán convertir en Ley diversos proyectos que fueron acordados en la reunión de Labor Parlamentaria este martes. La cuestión Malvinas estará presente en la alteración del orden del Día a través de una iniciativa que propone la creación del Concurso y Premio Provincial literario “Islas Malvinas Argentinas”. Además, se incluyó un proyecto que impulsa la modificación a una ley, por la cual se determinará la realización, el 2 de abril de 2022, por única vez, un Homenaje Oficial post mortem a los Veteranos de la Guerra de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, de carácter colectivo para los fallecidos, el que se celebrará en acto público conjunto con la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, instituido por ley nacional 25.370 y con adhesión de la Provincia mediante ley 512-E. Y. de manera condicional buscarán declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la provincia del Chaco la Vigilia por Malvinas.

En materia de género, diputadas y diputados tratarán una propuesta legislativa para establecer el Día Provincial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, en reconocimiento al papel que desempeñan las mismas en la comunidad científica y tecnológica.

A su vez, abordarán un proyecto que pretende establecer el concepto de consumidores hipervulnerables, que a los fines de lo previsto en el Artículo 1° de la Ley N° 24.240 se consideran como tales a aquellas y aquellos consumidores que sean personas humanas y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores, también podrán ser considerados como tales las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos comprendidos en el presente artículo.

Forma parte del temario también, una modificación a la Ley de Remuneraciones del Poder Judicial, incorporando el cargo de Jefe de Mesa de Entradas – M.U.I.I.T. (Mesa Única de Ingreso e Intervención Temprana) en el nivel II correspondiente a Personal Jerárquico, en la categoría de Jefe de Departamento. También, de lograr los consensos necesarios, tratarán una prorroga al plazo para el acogimiento al Régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, dispuesto en el artículo 1° de la ley 3450-A.

Las sesiones se transmitirán en vivo desde las plataformas YouTube y Facebook (Poder Legislativo Chaco), como así también en la página web oficial de la Legislatura (http: //video.legislaturachaco.gov.ar/), desde donde podrá seguirse el debate.

