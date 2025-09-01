LA JUSTICIA ORDENÓ FRENAR LA DIFUSIÓN DE LOS AUDIOS DE KARINA MILEI

La Justicia federal dispuso este martes el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, que habían comenzado a circular días atrás en medios y plataformas digitales.

La medida cautelar fue adoptada a pedido del Gobierno, que denunció una «operación de inteligencia ilegal» para desestabilizar al país en plena campaña electoral.

En la resolución, a la que accedió la prensa, el juzgado N.º 12 ordena: «Decrétase la medida cautelar ordenando el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025, que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei».

El vocero presidencial Manuel Adorni difundió el fallo en redes sociales y sostuvo que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no de un caso de libertad de expresión».

LA DENUNCIA DEL GOBIERNO

La presentación fue realizada este lunes por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y sostiene que el episodio constituye «un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia», prohibido por la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Según la denuncia, el esquema habría incluido espionaje ilegal, edición clandestina de audios y difusión progresiva en medios digitales, con la particular gravedad de que las grabaciones se habrían realizado dentro de la Casa Rosada.