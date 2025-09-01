LA SELECCIÓN ARGENTINA Y UN VIDEO CON AROMA A DESPEDIDA DE LIONEL MESSI: «HOY VOLVEMOS»

Este lunes por la tarde se realizará el primer entrenamiento, aunque sin el plantel completo. Entre los que ya se sumaron están Leandro Paredes y Alan Varela, una de las sorpresas de la convocatoria, quienes hablaron sobre la emoción y el respeto hacia el capitán. Con la mira puesta también en el siguiente cruce frente a Paraguay, el combinado de Lionel Scaloni palpita una semana que promete ser histórica, con el Monumental listo para despedir —tal vez— al mejor jugador de todos los tiempos.