SÁENZ PEÑA ACCIDENTE DE TRÁNSITO TERMINA CON LA VIDA DE UNA MUJER

El siniestro ocurrió este lunes por la tarde, en el barrio San Martín.

Alrededor de las 13:30 hs, se produjo un trágico accidente de tránsito en la intersección de calle 41 y 43 del barrio San Martín. En el siniestro estuvo involucrado un automóvil, conducido por hombre de 37 años, y una motocicleta Guerrero Trip 125 cc conducida por una mujer de 50 años quien perdió la vida tras ser envestida por el vehículo.

Por último, la fiscalía en turno dispuso el secuestro de ambos rodados y ordenó imputar al conductor del auto por Supuesto Homicidio Culposo en accidente de tránsito.

