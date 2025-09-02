ADIÓS A JORGE “COCO” YUNES, DIRIGENTE HISTÓRICO DE LA UCR Y DEL CLUB CHACO FOR EVER

El dirigente radical y expresidente de Chaco For Ever, Jorge Omar “Coco” Yunes, falleció en la madrugada de este lunes 1 de septiembre, alrededor de las 3.30, en la ciudad de Resistencia.

Identificado con el Movimiento de Afirmación Yrigoyenista (MAY-UCR), Yunes fue una figura clave de la Unión Cívica Radical chaqueña en la década de 1980. En las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 1985 fue elegido diputado nacional por Chaco, desempeñándose en la Cámara Baja hasta 1989. En 2022, al cumplirse 40 años de la creación del movimiento, la prensa local lo recordó como uno de sus principales referentes históricos.

Su trayectoria en Chaco For Ever

Además de su rol en la política, Yunes dejó una marca en la vida institucional del club Chaco For Ever. Estuvo al frente de la presidencia a comienzos de los años ‘90, luego del histórico ascenso a Primera División en 1989. Fue parte de la conducción durante la recordada permanencia en la máxima categoría tras el desempate del 25 de mayo de 1990.

Regresó a la presidencia en el período 1992-1993 y nuevamente de forma interina en 1996. En 1994, bajo su gestión, la institución cedió la administración a la empresa Sol de América S.A., en una decisión que con el tiempo quedaría asociada a un contexto de crisis deportiva e institucional.

El fallecimiento de Yunes generó pesar tanto en el ámbito político como en el deportivo chaqueño, donde su nombre ocupa un lugar destacado en la memoria de la militancia radical y de la historia albinegra.

Relacionado