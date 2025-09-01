EL EJÉRCITO ARGENTINO AVANZA CON EL HISTÓRICO EJERCICIO LIBERTADOR EN CHACO

El Ejercicio Libertador del Ejército argentino avanza en la provincia de Chaco con un despliegue histórico. Se planificó desde principios de 2025, y con el alistamiento iniciado el 6 de agosto, en Campo de Mayo, la maniobra entró en su fase de adiestramiento en el terreno el pasado 25 de agosto .

Hasta el momento, se movilizaron más de 3000 efectivos del Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, el Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, la IVta Brigada Aerotransportada, la Xma Brigada Mecanizada, la IIIra Brigada de Monte, la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales, la Agrupación de Comunicaciones 601, la Agrupación de Ingenieros 601, la Agrupación de Artillería de Campaña 601, la Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601-Escuela, el Destacamento de Inteligencia de Combate 601, la Dirección General de Sanidad, la Dirección de Transporte, la Dirección de Aviación de Ejército, la Dirección General de Investigación y Desarrollo, la Dirección General de Inteligencia, la Compañía de Policía Militar 601 y el histórico Regimiento de Granaderos a Caballo.

El traslado incluyó cerca de 300 vehículos, de los cuales más de 80 llegaron en trens. El uso intensivo del ferrocarril permitió reducir en un 40% la huella logística respecto del transporte por ruta, y aseguró rapidez y menor impacto en la circulación civil.

Más de 60.000 raciones de combate distribuidas entre las tropas desplegadas en el terreno y 212.000 kilómetros-vehículo acumulados del dispositivo por ruta hasta la localidad de Sáenz Peña.