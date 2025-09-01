EN SAN MARTÍN Y PAMPA ALMIRÓN: AMPLIA PARTICIPACIÓN EN EL CURSO “REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, la Fundación Soy Chaco llevó adelante el curso de capacitación “Reparación de Equipos Informáticos” en las localidades de General San Martín y Pampa Almirón.

Se trató de la primera capacitación técnica en ambas localidades, convirtiéndose en una oportunidad inédita para jóvenes y adultos que buscan acceder a conocimientos vinculados con la tecnología y la inclusión digital. Muchos participantes, también se sumaron el día sábado desde Selvas del Río de Oro y de La Eduvigis donde recibieron formación práctica en diagnóstico, mantenimiento y reparación de computadoras y dispositivos electrónicos; contando con materiales, herramientas y acompañamiento especializado.

“La respuesta de la comunidad fue increíble. Ver a jóvenes y adultos de distintas localidades trabajando juntos, aprendiendo y compartiendo, nos confirma que este tipo de iniciativas tienen un impacto real y transformador”, destacó la Directora María Martina, desde la Fundación.

Una red de oportunidades para el interior chaqueño

La funcionaria provincial Martina subrayó que “este curso representa el primer paso hacia una red de oportunidades formativas que se busca expandir por distintas localidades del interior provincial”.

“Estamos convencidos del poder transformador del conocimiento. Apostamos a la capacitación técnica porque sabemos que brinda más y mejores oportunidades de desarrollo para nuestras comunidades”- concluyó.

Próximos desafíos

Tras el éxito alcanzado en San Martín y en Pampa Almirón, la Fundación Soy Chaco confirmó que ya se están evaluando nuevas sedes para replicar la experiencia y continuar fortaleciendo la formación tecnológica en el interior chaqueño.

Relacionado