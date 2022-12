LA JUEZA LILIANA SENGER ACLARÓ QUE LA COMISARÍA NO PUSO EN CONOCIMIENTO DE LA DENUNCIA CONTRA UN CASTELLI DESTACADOS PROFESOR

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Luego de la publicación de la nota referida a la denuncia penal contra un profesor, la Jueza del juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 2, doctora Liliana Senger, aclaró que la Comisaría 1° no puso en conocimiento dicha denuncia, y que por esa lógica razón no adoptó medidas al respecto.

En contacto con este medio, la Jueza explicó que, si bien estaba de turno el día que ingresó la denuncia a la Comisaría, ella no fue notificada y nadie le solicitó ningún tipo de medida. Se trata de un caso que tomó estado público sobre una denuncia penal contra un profesor del anexo secundario del paraje La Esperanza por supuesto abuso sexual. Al respecto, la referente del Colectivo Nacional Yo Sí Te Creo», Vivian Gutiérrez, había manifestado que la doctora Senger no adoptó las medidas adecuadas en tiempo y forma. Por esta razón, la propia jueza dejó en claro que en ningún momento le dieron intervención en el caso porque directamente no fue notificada.

