LA FUERTE CONFESIÓN DEL CHAQUEÑO CLAUDIO ECHEVERRI

La joven promesa del Millonario y la Selección Argentina habló sobre la presión que siente por las expectativas puestas en él tras el Sudamericano Sub 17.

La Selección Argentina Sub 17 es, junto a Brasil, el mejor equipo del Sudamericano de la categoría en el que se destacan varias promesas del fútbol nacional, como Claudio Echeverri, oriundo de la provincia del Chaco y quizás el futbolista que más expectativa genera.

Sin embargo, queda claro que no deja de ser un chico. Y aunque demuestre una gran madurez para declarar y también para entender el juego, también necesita divertirse jugando a la pelota. Tras la victoria de este viernes de su equipo ante Venezuela, el joven se refirió a la presión que siente cuando percibe que todos hablan de él.

El volante de las inferiores de River Plate se sinceró: «Ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, porque me están pasando muchas cosas. Siendo tan chico, como que siento mucha presión de la gente. Es lo que me toca. Y tengo que convivir con eso. A veces me estreso o me canso. Tengo que tratar de convivir con esto, pero estoy muy bien acompañado con mi familia y toda la gente que tengo alrededor».

«Ayer estaba un poco bajón porque hay mucha expectativa hacia mí. Entonces me pongo a pensar: ‘Tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí’. Pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y jugar al fútbol», expresó el joven con sinceridad total.

La fuerte revelación del joven de 17 años de la Selección es compatible con los dichos del entrenador de la primera de River, Martín Demichelis, a quien le consultaron por Echeverri y no dudo en pedir calma: «Les pido a ustedes (los periodistas) que bajen un poco las expectativas».

Boca: con varias sorpresas, Almirón definió el equipo

Con miras al partido de este sábado ante Estudiantes, con el objetivo de levantar cabeza, Boca llevó adelante este viernes la última práctica de la semana y Jorge Almirón paró un once titular con varias sorpresas.

En relación al equipo que jugó con San Lorenzo, el nuevo DT pateó el tablero, y metió ocho cambios (tres obligados), un nuevo esquema (4-4-2) y la presencia de varios juveniles, como Valentín Barco.

Así, como consecuencia de las lesiones de Bruno Valdez y el suspendido Nicolás Figal, Almirón metió mano en el fondo y probó con Facundo Roncaglia y Nicolás Valentini -la misma dupla que terminó jugando contra el Ciclón- en la zaga, mientras que en los laterales estuvieron Marcelo Weigandt y el Colo Barco.

En cuanto al mediocampo, el único que se sostuvo en comparación al clásico con San Lorenzo en el ensayo formal fue Alan Varela, mientras que Equi Fernández compartió el eje con él, y a los costados estuvieron Óscar Romero y Juan Ramírez, formando una línea de cuatro.

En tanto, en el ataque estuvo otra de las grandes novedades, ya que Almirón desarmó el tridente y probó con un doble nueve conformado por Miguel Merentiel y Luis Vázquez.

Hay que tener cuenta que el próximo martes Boca jugará ante Deportivo Pereira por la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, por lo que allí se puede entender en parte los motivos de la ausencia de varios jugadores importantes como Pol Fernández, Sebastián Villa y Darío Benedetto.

