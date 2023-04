EL IMPACTO DE LA INFLACIÓN A LA HORA DE QUE LOS CHAQUEÑOS DECIDAN COMPRAR ROPA Y CÓMO HACERLO

Las prendas de vestir y los calzados son, según los datos difundidos por el Indec, el segundo rubro que más aumentos sufrió en los últimos 12 meses a nivel nacional y el tercero en la región NEA, en el mismo periodo. Los pantalones o las zapatillas que en marzo de 2022 costaban un determinado precio, ahora cuestan el doble.

La suba de precios superó todos los pronósticos y elevó la variación interanual del índice de precios a 104,3%, la más alta en más de 30 años. Sin embargo, la ropa sigue siendo una de las mayores preocupaciones, fue la que más subió en marzo con el 9,4%.

Desde el Gobierno nacional responsabilizaron a la sequía, las altas temperaturas, la gripe aviar, los almacenes y los supermercados chinos de la suba, sobre todo en el rubro alimenticio, pero no dieron mayores precisiones sobre la vestimenta.

El impacto de la galopante inflación que el Gobierno nacional no puede controlar, se puede apreciar en las calles de Resistencia donde los vecinos y clientes exponen las limitaciones que tienen a la hora de comprar ropa y calzados y la búsqueda de ofertas y financiación como principal opción.

Diario Chaco consultó a varias personas que circulaban por la peatonal quienes relataron sus experiencias. «Estamos perdidos respecto a los precios, porque uno no tiene claro si es caro o no por el descontrol de la economía», señaló un hombre que adelantó que no renovará su vestimenta en invierno «hasta tener un panorama más claro de qué ocurra con nuestra economía».

Para una joven «los precios se fueron para las nubes, cambió demasiado este último año» y consideró que «económicamente no es nada viable la ropa de invierno».

Un hombre mayor consideró que la suba es también «un abuso de los comerciantes porque la misma ropa que vos la pagás $ 25.000 acá, en Corrientes te están cobrando $ 15.000. Hay un sobreprecio, un abuso, pero en todo». Indicó que renunció a comprar ropa de seguido «porque está todo mal, la economía está mal, los sueldos no alcanzan».

Más optimista, una mujer indicó que comprar ropa le resulta «bastante accesible en algunos lugares donde tienen ofertas», aunque reconoció que «los aumentos son considerables de acuerdo al presupuesto que tenemos ahora en sueldo y demás».

La mayoría coincide en la financiación como una opción en sus compras pese a los intereses en las cuotas, aunque ante los índices de inflación muchas veces termina siendo un negocio casi rentable.

«Uno va comprando, pero tenés que dejar de comprar la calidad y llegar a insumir los productos sin calidad que es a lo que los argentinos está afectando» , concluyó uno de los vecinos consultados por DCH .

Relacionado