LA FOTO DE MESSI CON LA DORADA LE GANÓ A LA PUBLICACIÓN CON MÁS «ME GUSTA» EN INSTAGRAM

Entre los muchísimos récords que batió el futbolista rosarino, se destaca también su último logro: tiene la publicación con más «likes» en la red social Instagram. Su foto levantando la Copa del Mundo llegó a más de 56 millones de «Me gusta», quitándole el puesto a la popular publicación de un huevo.

La Pulga inmortalizó en las redes el gran momento y escribió: «¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer…».

«Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos», continúa el texto.

Concluyó: «El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡¡¡Lo logramos!!! ¡¡¡¡¡VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!».

Así fue que, en la mañana del martes, la cuenta de Messi le quitó el récord a la simple foto de un huevo, publicada por world:record_egg. Cabe aclarar que, en este momento, ya cuenta con 57.745.975 likes, mientras que el famoso huevo solo posee 56.237.569

En este sentido, varios usuarios de internet habían promovido una campaña para no solo apoyar a la foto de Messi, sino también «deslikear» a la del huevo para apurar el récord.

