LA FISCALÍA PIDIÓ QUE LA MADRE DE LUCIO Y SU PAREJA SEAN CONDENADAS A PRISIÓN PERPETUA

La fiscal pampeana Verónica Ferrero, acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero, acusaron a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene, y su pareja Abigail Páez. El debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía.

El fiscal del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, pidió hoy que la madre de la víctima y su pareja sean declaradas culpables del «homicidio calificado y abuso sexual» de la víctima, delitos que prevén la prisión perpetua, mientras que el veredicto del tribunal a cargo del debate se conocerá en febrero próximo.

A su vez, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género»; en cambio, las defensas plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, cuando el agresor tiene intenciones de causar un daño, pero no la muerte.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, de la capital pampeana, y contó con la presencia de las dos acusadas que llegaron al debate en calidad de detenidas.

Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal pampeana Verónica Ferrero, acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero; acusó en su exposición a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene, y su pareja Abigail Páez, de «homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante».

Tras casi seis horas de alegatos, se dispuso que no habrá una siguiente audiencia para que las partes pidan pena, dado que los delitos mencionados prevén la perpetua, por lo que el debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no. Luego de ello, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia en la que finalmente se fijará el monto de la pena.

Para la fiscalía, las imputadas «agredieron físicamente, en forma conjunta» a Lucio entre las 17.30 y las 19.40 del 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, ocasionándole múltiples lesiones; y señaló que esas lesiones le provocaron la muerte luego de un período de agonía.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

