LA FECHACO RENOVÓ AUTORIDADES Y SILVIA REYERO ES LA NUEVA PRESIDENTE

En su Asamblea Anual Ordinaria realizada este lunes, la Federación Económica del Chaco (FECHACO) eligió a Silvia Reyero como presidente de la entidad por los próximos dos años. La velada histórica se llevó adelante en la sede de la Cámara de Comercio de Resistencia.

Con la presencia del presidente saliente, José Luis Cramazzi; el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González; el titular de la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia, Eduardo Colombo; y dirigentes de entidades asociadas a FECHACO, Reyero resultó ser la primera mujer que ocupará la presidencia de la institución en sus 70 años de historia.

La dirigente, oriunda de General San Martín, es contadora pública, forma parte de la Cámara Regional Económica de El Zapallar, donde ocupó la presidencia desde 2017 al 2021 y se desenvuelve en el rubro de indumentaria y calzado en su localidad.

Acto eleccionario con la participación de dirigentes de la provincia

En la primera parte de la Asamblea y con la participación de representantes de 38 entidades asociadas a FECHACO, se llevó a cabo la elección de delegados para la conformación de una comisión de poderes y otra para la comisión nominadora.

Esta última, determinó la elección de la presidente, los diez vocales titulares y 20 suplentes, como así también dos revisores de cuentas titulares y un suplente.

De esta manera, la comisión directiva quedó constituida por la presidente Silvia Reyero junto a 10 vocales titulares electos: Luis Carlos Brugnoli (Cámara de Comercio de Pampa del Infierno); Ernesto Scaglia (Cámara de Comercio de Resistencia); Víctor Rodolfo Chebuar (Cámara de Comercio de Sáenz Peña); Pablo Staszewski (Cámara de Comercio Exterior del Chaco); Gustavo Delbón (Asociación de Comercio de Las Breñas); Luciano Rivero (Cámara de Comercio de Machagai); Beatriz Tourn (Cámara de Mujeres Empresarias del Chaco); Juan Álvarez (Cámara de Comercio del Departamento Bermejo); Fabian Moncada (Asociación Civil Chaco Bureau); y Luis Miguel Fernández (Cámara de Comercio de Villa Ángela); y 20 vocales suplentes.

La Comisión Revisora de Cuentas quedó conformada de la siguiente manera: José Luis Cramazzi (Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco) y Edgardo Garlissi (Cámara de Comercio de Sáenz Peña), como titulares; y Daniel Acosta (Cámara de Comercio del Departamento O’Higgins) como suplente.

Además, los presentes aprobaron por unanimidad la Memoria y el Balance del ejercicio finalizado en mayo pasado.

Palabras de agradecimiento y proyecciones a futuro

Al hacer uso de la palabra, el presidente saliente destacó: “Me voy con los objetivos cumplidos, queda una Federación sólida y fuerte, con relaciones óptimas con autoridades provinciales y municipales; y que tengamos un dirigente chaqueño en la presidencia de CAME me llena de orgullo”.

Cramazzi agradeció a su comisión directiva, a los dirigentes asociados de la provincia y al personal de FECHACO que lo acompañaron durante su gestión; y auguró: “Continuemos trabajando unidos, acompañando a Silvia, a quien deseo los mejores éxitos en este desafío que le toca”.

Luego, la nueva titular del Consejo Directivo, brindó su primer discurso al expresar: “Mi compromiso será seguir fortaleciendo la unidad de la Federación Económica, respetando nuestro Estatuto, promoviendo el diálogo y la escucha activa, y que cada dirigente que forma parte de esta institución encuentre su lugar en la Federación”.

La dirigente además, agradeció el apoyo de su familia, a quienes integran su Cámara de Comercio de General San Martín, a la representación gremial empresaria de la provincia y a Alfredo González desde su rol como presidente de CAME.

Reconocimiento

En la ocasión, desde FECHACO hicieron entrega de una placa a Alfredo González en reconocimiento por el nuevo cargo que ocupa en CAME desde agosto pasado.

En este sentido, el dirigente agradeció la distinción y expuso: “Deseo éxitos en la gestión a Silvia Reyero, quien será acompañada por un equipo de dirigentes con mucha trayectoria y ganas de seguir trabajando en nuestra Federación”.

