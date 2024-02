LA FARMACIA DEL INSSSEP RECIBIÓ OTRO LOTE DE MEDICAMENTOS

La titular de la obra social, Irene Dumrauf, recibió el lote y aseguró que seguirán trabajando para mejorar la calidad de vida de los afiliados.

La titular del Insssep, Irene Dumrauf, anunció que «el trabajo no se detiene, pese a las medidas de fuerza que lleva adelante el gremio del Instituto y se continúa gestionando para mejorar la calidad de la prestación de servicios a los afiliados. En esta oportunidad, es una nueva entrega de medicamentos que serán destinados a la farmacia social».

Se trata ahora de la cuarta tanda de medicamentos que se adquiere en poco más de una semana, la mayoría de alto costo.

Dumrauf, quien recibió estos medicamentos junto al Síndico Oficial, Juan Ignacio Cáceres, lamentó también el accionar del gremio, que no sólo se limite a no prestar funciones, sino que también impidan el trabajo del resto de los trabajadores que no se pliegan al paro.

Ante ello, planteó que «realizar un paro por tiempo indeterminado sólo tiene como motivo defender los privilegios de unos pocos, en detrimento de todos los afiliados activos y pasivos, además de los prestadores que tienen que hacer sus gestiones administrativas con el riesgo del corte de servicio de algunos de ellos».

De la misma manera, adelantó que se seguirá trabajando intensamente, «con o sin el acompañamiento del gremio, que espero revea su accionar para beneficios de todos, con la premisa de mejorar la situación de los afiliados, tal lo encomendado por el gobernador Leandro Zdero, quien considera como primordial tanto a la salud pública como a la privada».