LA FAMILIA DE JULIO SOSA AÚN NO RECIBIÓ LA PLATA QUE JUNTÓ SANTI MARATEA POR «LOS CONTROLES DE AFIP»

Hace más de dos meses que se conoció la noticia de que el reconocido locutor chaqueño, Julio Sosa, sufre de ELA (Esclerosis Lateral Atrófica).

A raíz de esto, se difundió una campaña solidaria para ayudar a Sosa y que su familia pueda comprar el medicamento.

Si bien, la enfermedad no tiene cura, puede tratarse.

Las inyecciones que necesitaba el locutor junto con el tratamiento de un año cuestan 30 mil dólares. Por medio de la masiva campaña, la noticia llegó al influencer, Santi Maratea, quien se comprometió a ayudar a la familia y juntar la cantidad necesaria para así poder comenzar con el tratamiento.

En comunicación con, Gustavo Sosa, hijo de Julio, dialogó y comentó cómo se encuentra su padre, como avanza el tema del medicamento y la recaudación que junto Santi Maratea.

«Actualmente está con dolores de espalda, ansioso y nervioso por todo lo que generó la noticia de Santi Maratea, aparte de todo lo que significa la enfermedad», expresó el hijo del locutor.

Una vez consultado por el dinero de la recaudación, Gustavo dijo: «Estamos un poquito demorados porque Santi todavía no nos mandó la plata» y agregó: «estamos en contacto con él, nos dijo que había que esperar por el tema de que es mucha plata y le piden una justificación de los ingresos que él tiene«.

En esa línea comentó: «Él no nos puede mandar la plata por todo el tema de los controles con Afip».

«Santi con la que habla es con mi hermana por el tema de mi papá, yo me ocupo de tratar con el banco para que me hagan la factura los de la clínica de Estados Unidos para poder hacer la transferencia«, aseguró.

Consultado por el tema del medicamento, explicó: «El banco me pide una serie de condiciones, de que la factura tiene que tener algunos datos, entre otras cosas de las que me piden y es de lo que me estoy haciendo cargo».

También aseveró que la plata que pudieron juntar por medio de “venta de pollos, empandas o sorteos” no alcanza para la totalidad del tratamiento. «La plata que tenemos nos alcanza para el medicamento, pero solamente para dos meses de un tratamiento que dura un año».

Finalmente, Gustavo aclaró que su padre “está bien”.

«Yo lo veo bien, aparte de la enfermedad claro, anímicamente está contento y feliz por todos los saludos que recibió de todo el país» y expresó: «Lloramos de la felicidad cuando nos enteramos de la noticia de que Santi llegó a juntar la plata para el medicamento porque no sabíamos que más hacer».

Cabe recordar que el 28 de julio, el influencer, Santi Maratea comunicó en su cuenta de Instagram que se había llegado al objetivo. «Lo conseguimos todo. Esto fue una obra maestra, un aterrizaje hermoso para cerrar todas las campañas pendientes que quería hacer. Casi que fue en modo automático, se consiguió así. Conseguimos 15.922.000 pesos».

