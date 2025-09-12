LA EXPERIENCIA DEL PEP CHACO +20 FUE ELEGIDA PARA EXPONER EN FORO INTERNACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Plan Estratégico Participativo Chaco +20 se presentará y llevará su experiencia en el V Encuentro de Ciudades y Universidades en Córdoba, los días 18 y 19 de septiembre.

La Provincia del Chaco ha sido seleccionada para participar en el V Encuentro de Ciudades y Universidades, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina. En esta oportunidad, se expondrá como buena práctica el Plan Estratégico Participativo (PEP) Chaco +20, una herramienta central de planificación de largo plazo que orienta la gestión de gobierno con una mirada prospectiva hacia los próximos 20 años.

El PEP Chaco +20 es resultado de un proceso de construcción colectiva impulsado por el Gobierno del Chaco con la asistencia técnica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el respaldo de la Cátedra UNESCO de ciudades intermedias de la Universidad de Lleida.

Se trata de una relevante experiencia de planificación participativa, que incorporó instancias de diálogo y consenso con amplios sectores de la sociedad civil, organismos públicos y privados, instituciones académicas y referentes comunitarios. Su objetivo central es proponer un modelo de ordenamiento territorial sostenible, eficiente y equilibrado, que permita optimizar los recursos provinciales y fortalecer las capacidades de gestión, promoviendo al mismo tiempo productividad, equidad e inclusión social.

El plan no se limita a su formulación inicial: constituye una agenda viva y dinámica, que se retroalimenta permanentemente de la realidad provincial y de las prioridades de gestión, definiendo ejes y lineamientos estratégicos que orientan la acción de cada área de gobierno. En este sentido, el PEP Chaco +20 se presenta como una hoja de ruta compartida, ambiciosa y flexible, capaz de proyectar al Chaco hacia un desarrollo sustentable y con visión de futuro.

La participación de la provincia en este encuentro internacional representa una gran oportunidad para visibilizar la planificación estratégica chaqueña en un espacio académico y gubernamental de alcance regional; como así también generar vínculos, alianzas y oportunidades de financiamiento con organismos, redes y actores que promueven la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas.

El V Encuentro de Ciudades y Universidades es organizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y la Red de Mercociudades. El evento reunirá a representantes de universidades públicas y gobiernos locales de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, México, Paraguay, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

A través del Banco de Buenas Prácticas (BBP), la iniciativa busca difundir experiencias innovadoras y exitosas de gestión pública, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación, interacción y vinculación tecnológica entre el mundo académico y las ciudades de la región.

Durante las jornadas se propiciará un intercambio de conocimientos y aprendizajes, con el fin de generar soluciones conjuntas a problemáticas sociales, productivas, ambientales, sanitarias y culturales que atraviesan a las comunidades locales. El PEP Chaco +20, al articular la capacidad académica con las demandas del desarrollo territorial, constituye un ejemplo claro de cómo la planificación estratégica participativa se convierte en una herramienta fundamental para garantizar un futuro más sostenible, inclusivo y equitativo. Con esta participación, el Gobierno del Chaco reafirma su compromiso con la planificación de largo plazo como pilar de la gestión pública, y su decisión de impulsar políticas que integren el conocimiento académico, la innovación institucional y la participación ciudadana en la construcción de un Chaco más justo y con mayores oportunidades para todos.

