GENERAL SAN MARTIN SE REALIZÓ ESTE VIERNES EL QUINTO ENCUENTRO DE AYUDANTES FISCALES

El encuentro finalizará a las 15.

Esta mañana, en el Salón de Usos Múltiples del Poder Judicial de General San Martín, se llevó a cabo el Quinto Encuentro de Ayudantes Fiscales que contó con la presencia del Ministro de Seguridad, doctor Hugo Matkovich; el Jefe de la Policía, Comisario General Retirado Fernando Javier Romero y el Director Ejecutivo del Ce.A.C., Comisario General Cristian Antonio Durand, junto a otras autoridades del poder judicial.

En la disertación se trataron cuestiones prácticas y legales de los procedimientos policiales, entre otras. Se compartieron charlas e ideas destinadas y pensadas para ayudantes fiscales, integrantes del Poder Judicial en general e interesados en la temática que se inscribieron de manera online al evento.

