EL GOBIERNO PROVINCIAL AVANZA CON LA REFUNCIONALIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CHARATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Hasta el momento ya está en pleno funcionamiento el área de Emergencias, lo que significó una mejora inmediata para la atención de urgencias en la localidad y la región. En paralelo, se avanza en el área de Internaciones –próxima a habilitarse– y en el sector de Diagnóstico por Imágenes, donde se realizan demoliciones interiores, construcción de divisiones, colocación de aberturas, pisos, cielorrasos y pintura, respetando las disposiciones del Ministerio de Salud.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al intendente Rubén Rach, supervisó el avance de los trabajos que se desarrollan bajo un esquema planificado por etapas, para garantizar el normal funcionamiento del hospital y la atención a pacientes durante la obra.

En este sentido, el gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura sanitaria con la ejecución de la tercera etapa de construcción y refuncionalización del Hospital Dr. Enrique V. Llamas.

“La salud es una prioridad para este Gobierno. Seguimos haciendo el esfuerzo para que los vecinos tengan un sistema de salud digno, como nos pide el gobernador Leandro Zdero”, afirmó Domínguez.

Con estas acciones, el Gobierno provincial ratifica su compromiso de mejorar y modernizar la infraestructura hospitalaria en todo el Chaco.

Relacionado