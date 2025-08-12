LA EX DE CARLOS MONTI LO DESTROZÓ: «ESTABA CONMIGO Y CON ANAMÁ FERREIRA»

Carlos Monti en el centro de la escena. Una mujer identificada como Lizy, quien asegura haber sido su pareja, lo acusó de haberla engañado con Anamá Ferreira. El cruce se originó después de que el conductor negara públicamente haber tenido un vínculo con ella, lo que generó el enojo de Lizy y la llevó a revelar que Monti habría intentado retomar la relación tras el escándalo. Una nueva polémica ha estallado en el mundo del espectáculo, conen el centro de la escena. Una mujer identificada como Lizy, quien asegura haber sido su pareja, lo acusó de haberla engañado con. El cruce se originó después de que el conductor negara públicamente haber tenido un vínculo con ella, lo que generó el enojo de Lizy y la llevó a revelar que Monti habría intentado retomar la relación tras el escándalo.

Silvia Liceaga, quien falleció de cáncer en 2023. Lizy explicó que su conexión con Monti surgió a través de su primera esposa,, quien falleció de cáncer en 2023. “Era muy amiga y vecina de Silvia con quien compartimos casamientos y teníamos una relación familiar porque mis padres eran amigos de Silvia. A Carlos lo conozco desde que tenía 18 años” , relató. , relató.

Lizy señaló que la relación con el comunicador se profundizó tras la muerte de Silvia, asegurando: “Empezamos a hablar por teléfono sobre la mujer y cómo estaba él. Comenzamos a salir y salimos, pero no le pusimos un título”.

La supuesta exnovia de Monti insistió en que su relación no era un secreto. “Toda la familia sabía que salíamos, hasta he ido a la comunión de la nieta. La mamá de Silvia sabía. No había nada oculto”, afirmó. Sin embargo, Lizy aclaró que su romance con el conductor comenzó un año después de que él enviudara y que fue ella quien puso fin al vínculo porque “él no daba para más”.

El conflicto escaló cuando Lizy y su hija, Sol, revelaron un supuesto tercer en discordia. Lizy afirmó que “Según lo que dijeron en todos los canales, él salió con un montón de gente en el último tiempo”, mientras su hija añadió: “Mi mamá se vino a enterar que -Carlos- salía con Anamá Ferreira mientras estaba con ella”.