LA EX DE CARLOS MONTI LO DESTROZÓ: «ESTABA CONMIGO Y CON ANAMÁ FERREIRA»
Según lo que confesó Lizy durante una entrevista, el conductor salía con Anamá Ferreira mientras estaba con ella. Los detalles.
El conflicto escaló cuando Lizy y su hija, Sol, revelaron un supuesto tercer en discordia. Lizy afirmó que “Según lo que dijeron en todos los canales, él salió con un montón de gente en el último tiempo”, mientras su hija añadió: “Mi mamá se vino a enterar que -Carlos- salía con Anamá Ferreira mientras estaba con ella”.