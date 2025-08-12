ACOMPAÑANDO A NUESTROS PRODUCTORES RURALES

La Municipalidad de Juan José Castelli, a través de la Secretaría de Producción y Desarrollo Local, continúa brindando el servicio de romeadas a pequeños y medianos productores inscriptos.

Estas tareas se enmarcan en el Plan de Acompañamiento Productivo, que busca facilitar la siembra de pasturas , maíz o cucurbitáceas , ayudando a los productores a enfrentar los tiempos difíciles.

La Secretaría supervisó el avance de los trabajos y realizó la entrega de semillas para la campaña que se aproxima, incluyendo distintas variedades, entre ellas el maíz colorado para semillero.

Los trabajos se desarrollan en los parajes Puerta Negra, Pampa Almirón, San Vicente, Costa Rica y Pozo del Toro, beneficiando a más de 32 familias .

En total, se han entregado semillas y se han intervenido más de 70 hectáreas con laboreos de suelo, que permitirán la siembra.