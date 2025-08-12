EMBELLECIENDO EL PASEO DE LA VIRGEN

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco de las celebraciones por el aniversario de la Patrona de la ciudad, el Municipio lleva adelante una importante intervención en el Paseo de la Virgen, un espacio de descanso y encuentro que forma parte de la historia de nuestra comunidad.

Este lugar emblemático, donde se encuentra la imagen de la Virgen del Valle , patrona de la ciudad, es un punto obligado para turistas, viajeros y especialmente para los fieles que llegan para rendirle homenaje.

El intendente Pío Sander junto al secretario de Obras Públicas Lucas Rach, días atrás recorrió el lugar y acordaron las mejoras a realizar.

Personal municipal, a través de la Secretaría de Obras Públicas, inició trabajos de: Recambio de luminarias Arreglo del sistema eléctrico Pintura y restauración Reparación de estructuras Poda, con la colaboración del Área de Ambientre

Estas tareas forman parte del compromiso de preservar y embellecer nuestro patrimonio cultural, manteniendo vivo un espacio que representa la fe y la identidad de Castelli.

