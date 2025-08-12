CON GRAN ÉXITO SE DESARROLLÓ EL TORNEO NACIONAL DE ADULTOS “C” DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE HANDBALL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se vivió una gran semana, con el handball con partidos parejos, en la rama masculina, Goethe de Buenos Aires se coronó campeón tras vencer a Centenario de Neuquén por 28 a 15. En la rama femenina, ACHA de Mar del Plata se consagró campeona tras superar a S.E.C.L.A. de Buenos Aires, que quedó como subcampeona.

En el partido final que se realizó en el microestadio del Club Atlético Chaco For Ever, el presidente de Lotería Chaqueña Lucas Apud Masín, manifestó: “Este tipo de certámenes pone bien alto a la provincia, mostrando que tenemos la capacidad de infraestructura para recibir a estas delegaciones y que para la actual gestión del gobernador Leandro Zdero, el deporte es sumamente importante, porque en estos contextos se inculcan buenos valores, como la solidaridad, el respeto y el trabajo en equipo”.

El pasado fin de semana se jugaron las finales del Torneo Nacional de Adultos “C” de la Confederación Argentina de Handball y Chaco fue la sede del torneo. El presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín estuvo en la premiación y destacó la importancia de este certamen que se realizó en nuestra provincia.

El evento se realizó del 3 al 9 de agosto y contó con la participación de 34 equipos de todas partes del país. La provincia del Chaco acobijó a las delegaciones que quedaron muy satisfechas con las instalaciones del torneo.

Al terminar la competencia, Lotería Chaqueña realizó la entrega de medallas y trofeos para los campeones y finalistas.

