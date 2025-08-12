APERTURA DE CALLES EN LOS ALREDEDORES DEL NUEVO CENTRO DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERÍAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el objetivo de avanzar en el mejoramiento urbano y fortalecer la infraestructura vial, la Municipalidad de Juan José Castelli dio inicio a la apertura de calles en las cercanías del Centro de Carga y Descarga para camioneros, actualmente en construcción sobre la Ruta 95.

Esta obra busca garantizar la operatividad, el desarrollo y el correcto funcionamiento del sector, optimizando las tareas de quienes utilizan este espacio y generando nuevas rutas de acceso que mejoren la transitabilidad de la zona.

Paralelamente, se ejecutan trabajos de limpieza de banquinas y desmalezado, con el fin de asegurar un acceso ágil y seguro para transportistas y vecinos.

El intendente Pío Sander junto al secretario de Obras Públicas Lucas Rach recorrio el lugar y se interiorizó del avance de la cada obra.

La Municipalidad de Juan José Castelli reafirma su compromiso con el crecimiento ordenado, la modernización de la ciudad y el desarrollo de su infraestructura, trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.

