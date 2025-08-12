CASTELLI SE PREPARA PARA LA GRAN CELEBRACIÓN DEL MES DE LAS INFANCIAS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En el marco del Mes de las Infancias, la ciudad de Castelli se alista para vivir una jornada inolvidable el próximo 17 de agosto en el Polideportivo Municipal, donde se realizará la Mega Fiesta de los Niños.

Para ello, todas las áreas de la Municipalidad de Juan José Castelli trabajan de manera articulada en la organización del evento y en la puesta a punto del predio, que cada año recibe a miles de niños y sus familias para celebrar su día.

Entre las tareas que se llevan adelante se destacan el desmalezado , la pintura y el acondicionamiento de los accesos , con el objetivo de dejar todo en óptimas condiciones para este esperado encuentro.

