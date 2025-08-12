Fentanilo contaminado: ya son 90 las víctimas y todavía falta investigar casi 10 casos más

fentanilo contaminado que faltaban ubicar en el marco de la investigación por la muerte de pacientes en terapia intensiva se confirmó el deceso de la víctima número 90, aunque podría haber más. En la misma semana en que la Justicia Federal localizó las 232 ampollas dese confirmó el deceso de la víctima número 90, aunque podría haber más.

«Fentanilo contaminado. Hay más personas fallecidas. 90. ¡Pero podrían ascender a 96! Hay 9 casos no tan firmes que se van a chequear«, informó este martes la periodista Vanesa Petrillo a través de su perfil de X.

El fentanilo contaminado fue producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo y distribuido en hospitales de todo el país.

En principio la Justia Federal se concentró en 76 casos de pacientes que murieron tras desarrollar severos cuadros de neumonía estando internados en terapia intensiva de centros médicos de Santa Fe, Córdoba, Formosa y la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

Sobre un lote contaminado de casi 155 mil ampollas, las 232 localizadas ahora completan el grupo de las más de 100 mil que no fueron usadas en pacientes y de las que la Justicia debía no sólo tener la ubicación exacta sino también un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.