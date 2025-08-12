FENTANILO CONTAMINADO: YA SON 90 LAS VÍCTIMAS Y TODAVÍA FALTA INVESTIGAR CASI 10 CASOS MÁS
Las autoridades sanitarias y la justicia consideran que podría haber un centenar de pacientes que murieron por intoxicación con el poderoso opiáceo.
Sobre un lote contaminado de casi 155 mil ampollas, las 232 localizadas ahora completan el grupo de las más de 100 mil que no fueron usadas en pacientes y de las que la Justicia debía no sólo tener la ubicación exacta sino también un acta de compromiso de resguardo en cuarentena del material infectado.
Kreplak explicó en declaraciones a Radio Con Vos que la ANMAT localizó dos lotes con ampollas de fentanilo contaminado y que «uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente», mientras que del otro «no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle».
«Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar. Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas», señaló el domingo pasado el juez Kreplak, antes de aclarar que «hoy no circulan ampollas contaminadas».