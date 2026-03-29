LA ESPERA TERMINÓ: DESPUÉS DE 45 AÑOS, LA TIERRA QUEDA EN MANOS DE QUIENES LA TRABAJAN

En el Paraje La Lagunita, zona rural cercana a Misión Nueva Pompeya, el gobernador Leandro Zdero junto al intendente Vicente González y a la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata concretaron una histórica entrega de adjudicaciones de tierras a familias que esperaron durante décadas la regularización de su situación dominial.

En ese sentido, el Gobernador remarcó que muchas de estas familias “habían perdido la esperanza de que su tierra fuera valorada y regularizada”, y destacó el trabajo del equipo del Instituto de Tierras Fiscales para revertir una histórica deuda. “Nuestra decisión es clara: la tierra debe estar en manos de quienes la trabajan, de quienes la habitan hace años. Queremos terminar con prácticas del pasado donde se desplazaba a los pobladores y la tierra quedaba en manos de unos pocos”, sostuvo.

“Hoy se hace justicia, entregando estas ubicaciones a vecinos y productores que hace muchos años viven y trabajan estas tierras. Pudimos avanzar con adjudicaciones concretas para los pobladores del lugar, y la verdad que compartimos un momento de mucha emoción”, expresó el mandatario.

El gobernador también puso en valor la presencia del Estado en zonas alejadas: “Estamos llegando a cada rincón de la provincia, donde durante mucho tiempo no se llegaba. Sabemos que hay familias que esperaron 40 o 50 años, incluso generaciones enteras, para tener este reconocimiento”.

Durante la jornada, además de la entrega de adjudicaciones, se generó un espacio de diálogo directo con los pobladores. “Compartir con las familias, escuchar sus necesidades y conocer la realidad del territorio es fundamental para seguir construyendo soluciones”, agregó Zdero, quien también destacó el esfuerzo de los pequeños productores: “Queremos que al productor, al que se rompe el lomo trabajando de sol a sol, le vaya bien y tenga oportunidades”.

INTENDENTE GONZÁLEZ: “HAY FAMILIAS QUE ESPERARON TODA LA VIDA”

Por su parte, el intendente Vicente González calificó la jornada de ayer como “histórica” para la región. “Hay familias que esperaron toda la vida por esto. Hoy tienen seguridad sobre su tierra, algo fundamental para su desarrollo y el de sus hijos”, señaló. Además, destacó el compromiso del Gobierno provincial y del equipo técnico para avanzar en soluciones definitivas para los productores rurales.

A su turno, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Marilyn Canata, informó que se entregaron estas adjudicaciones y que el proceso continuará en la zona. “Estamos trabajando para regularizar la situación de muchas familias más que viven en el monte chaqueño. La tierra es para quien la trabaja y la necesita, ese es el lineamiento que seguimos”, afirmó.

Asimismo, explicó que el organismo avanza en un proceso ordenado de regularización: “Primero debemos completar las etapas correspondientes con quienes ya están en condiciones, y luego avanzar con nuevos casos. Es importante garantizar un sistema justo y transparente. Lo importante es que la tierra pertenezca y quede en manos de sus verdaderos dueños”.

Acompañaron también esta actividad, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Asuntos Registrales, Mercedes Marinich; la directora de la Fundación Soy Chaco, María Martina; funcionarios provinciales, municipales y vecinos de la zona.

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