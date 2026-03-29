EL FESTEJO DE PIERRE GASLY TRAS LA QUALY EN EL GP DE JAPÓN CON UN GUIÑO A FRANCO COLAPINTO: «VOLVER A LUCHAR»

Pierre Gasly terminó la clasificación del Gran Premio de Japón con una sonrisa: el francés se ubicó en el 7° puesto en Suzuka y volvió a dejar a Alpine bien posicionado en una parrilla muy ajustada, donde cada milésima resulta clave. El piloto del equipo francés analizó el rendimiento del monoplaza tras una qualy exigente y destacó la evolución respecto a sesiones anteriores, en un circuito que demanda precisión absoluta tanto en curvas rápidas como en sectores técnicos.

En ese sentido, Gasly remarcó la mejora general del auto luego de los ajustes realizados por Alpine durante el fin de semana y se mostró optimista de cara a lo que viene. “Vamos por el camino correcto”, fue una de las frases que dejó el francés, reflejando el buen ánimo dentro del equipo tras una actuación sólida.

El piloto también puso en valor el trabajo interno del equipo en la búsqueda de mayor competitividad, especialmente en una temporada donde la zona media de la Fórmula 1 está extremadamente apretada y cualquier avance puede significar varias posiciones en pista.

Con el 7° lugar en la grilla, Gasly se aseguró una buena posición de largada para la carrera del domingo, en un circuito como Suzuka donde adelantar no es sencillo y la estrategia suele jugar un papel determinante en el resultado final. Además, el francés dejó entrever su buena sintonía con el proyecto de Alpine en esta etapa de desarrollo, en la que el equipo intenta consolidarse como protagonista dentro del pelotón intermedio y sumar puntos importantes en el campeonato de constructores.