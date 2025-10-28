LA EDUVIGIS: EL GOBIERNO PROVINCIAL ACOMPAÑÓ LOS 90 AÑOS DE LA ESCUELA N° 278 “FRANCISCO SOUILHE”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este martes, la vicegobernadora de la provincia, Silvana Schneider junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañaron el acto por el 90º aniversario de la Escuela de Educación Primaria N° 278 “Francisco Souilhe”, ubicada en el Paraje Loma Florida, de La Eduvigis.

Durante la emotiva jornada, autoridades provinciales, municipales, docentes, estudiantes y familias compartieron un sentido homenaje a la trayectoria de una institución que desde 1935 acompaña con compromiso el desarrollo educativo y comunitario de la zona rural. “Hoy nos convoca un motivo muy especial: 90 años de historia, de sueños y de enseñanza viva que laten en cada rincón de esta escuela”, expresó la vicegobernadora Silvana Schneider, quien recordó los orígenes del establecimiento y destacó el espíritu pionero de quienes la fundaron. “Desde aquel comienzo, la Escuela 278 fue un faro en el camino del saber y un refugio para muchos. Aquí generaciones de niños aprendieron no solo las primeras letras, sino valores esenciales como la solidaridad, el esfuerzo y la esperanza”, afirmó.

Asimismo, Schneider destacó el esfuerzo de los docentes rurales y de las familias que sostienen la educación con dedicación y sacrificio: “Desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con ellos, porque en cada aula y en cada niño que aprende, se consolida el futuro de nuestra provincia”.

Por su parte, la ministra Sofía Naidenoff valoró la historia de la institución y llamó a fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura. “Muchos chaqueños que pasaron por aquí se formaron con una lectura sólida, y ese legado debe continuar”.

La ministra resaltó también las acciones que lleva adelante el Ministerio de Educación, como las capacitaciones gratuitas y en servicio para docentes, la entrega de materiales didácticos, y la transparencia en los concursos de cargos.

El director de la escuela, Javier Luis Acuña, expresó su orgullo por pertenecer a una comunidad que mantiene viva la historia del lugar. “Hace 90 años un grupo de personas empezó este camino lleno de ilusiones y sueños. Hoy seguimos adelante, apostando por nuestros alumnos y por la educación pública rural”, señaló.

Durante el acto, la vicegobernadora y la ministra entregaron libros, kits escolares y banderas de ceremonia y de mástil para la escuela y su jardín de infantes anexo. También participaron, la subsecretaria de Educación Isabel Sanchuk, la directora Regional Educativa 5 Alejandra Ruíz Díaz, la intendente Carina Mitoire y la jueza de Paz de La Eduvigis Magdalena García, junto a exdocentes, exalumnos y vecinos.

La celebración culminó con números artísticos a cargo de los alumnos, quienes rindieron homenaje a su querida escuela, símbolo de identidad, esfuerzo y esperanza para toda la comunidad de Loma Florida.

