DEPARTAMENTO RURAL J.J CASTELLI: FUERTES OPERATIVOS EN ZONA RURAL DE TRES ISLETAS CON DETENIDOS Y SECUESTROS.

Durante la última semana, los uniformados rurales vienen realizando diversos operativos en la Zona rural de la Localidad de Tres Isletas, con identificación de vehículos y personas, con el objetivo de prevenir infracciones a las leyes especiales como ser Caza, Pesca y Bosques, además de diversas contravenciones y delitos rurales.

Como resultado de los numerosos operativos que se desplazan en la jurisdicción de mencionada localidad, tanto en horarios diurnos como nocturnos, los agentes policiales en fecha 24/10/2025 fueron alertados por un productor J.B.M. del Paraje “Pampa El Gallo” de la Localidad de Tres Isletas, que habría sido víctima de la sustracción de cables del tendido eléctrico y tres terneros pequeños recién nacidos. Tras tareas investigativas y seguimientos de rastros se solicitó un orden judicial para allanar un inmueble cercano al lugar del hecho, donde como resultado se obtuvo el secuestro de (04) rollos de cableado del tendido eléctrico, tipo alta tensión, color gris plata, un total aproximado de 300 a 400 metros de longitud, por ser de interés en la presente causa; Asimismo se realizó paro de rodeo de (57) bovinos, lográndose el secuestro de forma impostergable de (01) un animal bovino, sexo hembra, categoría ternera, pelaje vaya, mocha de unos 100 kilogramos, con adulteración de ambos pabellones auriculares (se instruyen actuaciones paralelas). En la causa quedo aprendido el sindicado sup. autor, H.A.G. de 39 años, conforme lo dispuesto por la Dra. MIÑO NOELIA Fiscal de Investigación Rural y Ambiental de la Ciudad de Gral. San Martin.

Asimismo, se hace mención que, en los últimos días, producto de las tareas preventivas que se desarrollan en zona rural del Departamento Maipú, se logró el secuestro de (03) escopetas, cartuchos, y armas blancas, en poder de personas que no contaban con la documentación correspondientes, tanto para su tenencia como para practicar casería. Los individuos fueron notificados de infracción al Art. 189° Bis del Código Penal Argentino e infracción a la Ley N° 1429-R de caza.

Es dable mencionar que, cada vez se intensifican operativos en zona rural de la Localidad, con el objeto de llevar tranquilidad a todos los colonos Tresisletenses.

