DARÍO BENEDETTO SE VA DE NEWELL’S: LUCAS BERNARDI LO BORRÓ Y RESCINDIRÁ SU CONTRATO

Durante su estadía en Rosario, Benedetto intentó mantener la calma pese a su sequía: “Físicamente me siento bien, futbolísticamente también, pero me está faltando el gol y para un delantero eso es importantísimo. Ya va a caer el gol y eso va a cambiar”, había declarado semanas atrás. Sin embargo, el esperado tanto nunca llegó. La falta de eficacia y los problemas físicos precipitaron el cierre de un ciclo que estaba destinado a concluir.