A la manera del Go -el milenario juego de mesa chino cuyo objetivo es controlar más territorio que el oponente-, el gigante de Asia reconfiguró su estrategia para sortear al gobierno central y consolidar acuerdos directos con las provincias argentinas, materializando inversiones multimillonarias que -producto del ajuste minarquistas- las administraciones provinciales necesitan como agua en el desierto.

El penúltimo capítulo de esta ofensiva diplomática se escribió en Santa Fe, donde ejecutivos del Fufeng Group – líder mundial en biofermentación – sondearon la instalación de un complejo agroindustrial de 400 millones de dólares. El proyecto, que promete 600 puestos de trabajo “bien remunerados y superiores a la media estatal”, procesaría 560.000 toneladas anuales de maíz en una superficie de 100 hectáreas.

Tianqing Yang y Xuefeng Wu, directivos del proyecto para Sudamérica, recorrieron instalaciones en Rosario y mantuvieron reuniones con el Ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, junto a autoridades de la Bolsa de Comercio y la cooperativa agropecuaria AFA. También visitaron instalaciones cordobesas de ACA, competidora de su vecina por ser sede del ambicioso proyecto.

El proyecto de Fufeng Group en Santa Fe o Córdoba representa un salto cualitativo en la industrialización del agro argentino. La planta procesaría maíz para producir 60.000 toneladas anuales de treonina y 240.000 toneladas anuales de lisina, ambos de grado alimenticio, agregando valor a un cultivo tradicionalmente exportado como commodity.

“Sumarle valor en origen al maíz es fundamental para mejorar las condiciones de comercialización del cultivo en zonas alejadas a los puertos, muy castigadas por el costo de flete”, explican fuentes del sector agroindustrial, destacando que el proyecto incluiría también instalaciones para almacenamiento, producción de almidón y glucosa, cogeneración, tratamiento de aguas residuales y líneas ferroviarias exclusivas.

El movimiento del Fufeng Group no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia transversal que China despliega ante la indiferencia – y latente hostilidad – de la Casa Rosada.

Las conversaciones y proyectos no distinguen locaciones ni banderías políticas. En Santa Cruz, por caso, el gobernador provincialista Claudio Vidal selló un acuerdo pesquero e industrial con China Hong Dong por al menos 200 millones de dólares. Una comitiva oriental recorrió la terminal de Puerto Deseado, frigoríficos locales y evaluó infraestructura portuaria, además de mostrar interés en desarrollar plantas de fertilizantes en Punta Loyola.

Mendoza, bajo el gobierno radical de Alfredo Cornejo, festejó el arribo de Liu Gong con una inversión de 5 millones de dólares en terrenos y áreas de almacenamiento para maquinaria pesada orientada al sector minero. “Mendoza ofrece recursos, capital humano, capacidad logística y seguridad jurídica para quien quiera invertir”, celebró Patricia Giménez, titular de ProMendoza.

En Salta, la historia se escribe con litio. Ganfeng acaba de inaugurar una nueva planta de procesamiento bajo el nombre de proyecto Mariana, con una inversión de 790 millones de dólares y capacidad para producir 20.000 toneladas anuales de cloruro. Para abastecerla de energía, construyó un parque solar con una inversión adicional de 190 millones.

“Mariana es el primer proyecto de Ganfeng en entrar en producción en la provincia de Salta. En la misma región, el proyecto Pozuelos-Pastos Grandes está programado para iniciar su construcción este año y el proyecto Incahuasi-Arizaro se encuentra en la fase de exploración avanzada”, detalló Wang Xiaoshen, titular de Ganfeng Lithium Group, cuyo plan de expansión no tiene fecha de caducidad.

Durante 2024, ejecutivos de empresas como la minera Zijin, las energéticas Shanghai Electric Power y Goldwind, y la química Potassium Chemical Group (CPCG) mantuvieron reuniones exploratorias para evaluar oportunidades de inversión a mediano plazo en las provincias de La Pampa, Buenos Aires, Catamarca y La Rioja.

Aire, tierra y agua

La expansión china en territorio argentino alcanza al mar. En Chubut, el gobernador Ignacio Torres negocia un pacto para establecer lo que denominan un “corredor seguro” que brinde servicios de mantenimiento a la flota pesquera china que opera en el límite de la Zona Económica Exclusiva argentina. Esta “armada”, compuesta por más de 350 barcos, fue cuestionada por el gobierno de Milei a instancias de la embajada de Estados Unidos, que calificó como “prácticas depredatorias” y calificó de “ilegales” las incursiones pesqueras asiáticas en aguas nacionales.

La operación estadounidense incluyó un sobrevuelo del entonces embajador Marc Stanley por el Atlántico Sur, profusamente difundida por el amplio sistema de comunicadores y medios afines a La Embajada.

Los acuerdos y sondeos con gobiernos provinciales funcionaron como previa de lo que vendrá: una delegación china con 15 funcionarios de alto nivel y representantes de empresas de gran porte arribará esta semana a Buenos Aires. La visita tiene como trasfondo la guerra comercial con Estados Unidos y coincide con las enfáticas muestras de alineación del gobierno de Milei con la administración de Donald Trump.

La visita de la delegación china se produce semanas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur norteamericano, Alvey Hosley, visitaran Argentina para respaldar a Milei. Hosley fue particularmente explícito al señalar que para el Comando Sur, Argentina interesa por “el litio, el 5G y las rutas marítimas”.

A pesar de los desaires políticos, China mantiene un rol predominante en la economía argentina. El Banco Popular de China renovó recientemente al Banco Central 5.000 millones de dólares del swap bilateral, vital para las reservas argentinas. Además, el gigante asiático se consolidó como el mayor proveedor de bienes para Argentina en el primer trimestre de 2025, representando el 24,7% del total de importaciones, seguido por Brasil (24%) y Estados Unidos (8,7%).

La misión china estará encabezada por Ren Hongbin, secretario del Partido Comunista Chino, junto a representantes de compañías como Sinograin Oils Corporation, China CO-OP Cereals and Oils, Power Construction Corporation of China, China Railway Construction Corporation (CRCC), Hisense, ZTE, ICBC y Bank of China. La mayoría de las empresas que integran la comitiva ya tienen inversiones en sectores estratégicos del país o están interesadas en expandir su presencia en el mercado argentino.

Como en el Go, frente a las altisonantes provocaciones de Donald Trump, China aplica la táctica abstracta y un principio milenario que aplica al juego, la política, el comercio y la vida: el que se calienta pierde.