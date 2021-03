LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 LLEGÓ A OTROS PARAJES DE EL IMPENETRABLE

Durante la jornada de este viernes 26 se inocularon a los adultos mayores de El Corredero y Cabeza de Buey, entre otros parajes rurales. Se destaca la tarea del personal de Salud y el alivio tras recibir la primera dosis.

Desafiando al clima y a las vicisitudes del camino, continúa a buen ritmo la campaña de vacunación en pleno El Impenetrable chaqueño. Profesionales médicos, enfermeros y agentes sanitarios del Ministerio de Salud Pública del Chaco llegaron este viernes 26 a los parajes El Corredero y Cabeza de Buey, jurisdicción de Villa Río Bermejito, para inocular con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los adultos mayores en el Centro de Salud y a aquellos que por diferentes circunstancias no pudieron acercarse a un centro de vacunación.

“Estamos trabajando para garantizar la vacunación a nuestros abuelos y abuelas de los parajes rurales de la Región Sanitaria”, aseguró Paula Sartor, jefa de Zona Sanitaria en la zona de El Impenetrable. Y destacó: “Donde hay un sujeto, hay un derecho; y como Estado tenemos que garantizar que la vacunación llegue hasta los lugares más lejanos”. “Hoy lo vimos con abuelos que si nosotros no estuviéramos aquí no tendrían posibilidad de acceder a sus vacunas porque no tienen los medios para trasladarse hasta las localidades cercanas”, agregó la doctora.

Lo que viene

Respecto a la continuidad de la campaña de vacunación en esta zona de la provincia, Sartor comentó que se reservaron partidas de vacunas Covishield, que se conservan a “temperatura de heladera y genera una posibilidad operativa para trasladarla a la zona rural”. “La idea es concluir con la vacunación en los destinos parajes de Castelli en el transcurso de la primera quincena de abril. Esto se suma a las casi 100 dosis aplicadas en la zona de Miraflores y en otros dos parajes de Tres Isletas donde también se inició la vacunación”, concluyó.

Agentes sanitarios y enfermeros rurales

En el Centro de Salud del paraje Cabeza de Buey, agentes sanitarios dieron su testimonio de lo que les toca vivir en estos momentos. Fue Juan Romero quien habló en nombre del grupo de trabajadores de la Salud y agradeció a Silvia y Nancy que colaboraron con él en esta tarea de vacunación a los adultos mayores contra la COVID-19: “Esto fortalece aún más nuestra tarea en esta difícil y extensa región para trabajar”, dijo.

En este contexto, comentó que durante la jornada de hoy, en el Centro de Salud se vacunaron 10 adultos de más de 80 años y unos 30 de entre 70 y 80 años. “Hay que darle confianza y mostrarle a la gente lo que estamos haciendo. A los que no se animan les digo que trabajamos para que ellos no se enfermen o tengan más defensas para su organismo”, destacó el profesional de Salud. Y cerró: “Tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque es la menara de ir sobrellevando todo lo que genera esta pandemia”.

