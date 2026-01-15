LA ANMAT SANCIONÓ Y CLAUSURÓ LABORATORIOS POR GRAVES IRREGULARIDADES SANITARIAS

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó en el Boletín Oficial una serie de disposiciones que afectan a distintos laboratorios del país, tras detectar irregularidades críticas en el cumplimiento de la normativa sanitaria. Las medidas incluyen bajas de habilitaciones, prohibiciones de comercialización y clausuras de actividades, ante el riesgo que estas prácticas representan para la salud pública.

Laboratorios sin dirección técnica

Entre los casos más relevantes se encuentran Laboratorios Weltrap S.A., con sede en Rosario; Laboratorio Incaico S.A., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Carter Pack S.R.L., en la provincia de Buenos Aires. En todos ellos, la Anmat constató la ausencia de un director técnico, un requisito indispensable para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados o comercializados.

Según detalló el organismo, la falta de un responsable técnico vulnera el Sistema de Calidad Farmacéutico y fue calificada como una deficiencia crítica, motivo por el cual se dispuso la baja de las habilitaciones correspondientes.

Prohibiciones y recupero de productos

Las sanciones también alcanzaron a Pacemaker S.R.L., empresa dedicada a la importación y exportación de bolsas de sangre, que quedó sin habilitación por no contar con dirección técnica habilitada.

En paralelo, la Anmat dispuso la prohibición de comercialización de los productos elaborados por Ladece S.A., ubicada en Rosario, tras comprobar que la firma fabricaba y distribuía sustancias no autorizadas en áreas no habilitadas. Como medida preventiva, la empresa fue inhibida y se ordenó el recupero de mercado de varios productos, entre ellos alcohol isopropílico, cloruro de magnesio y pasta Lasar.

En todos los casos, la Anmat remarcó que las irregularidades detectadas representan un riesgo para la salud pública, ya que los productos involucrados no pueden asegurar los estándares mínimos de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la normativa vigente.

Desde la autoridad sanitaria recordaron que las habilitaciones, la presencia de dirección técnica y los controles permanentes son requisitos esenciales para la producción, importación y comercialización de medicamentos y especialidades medicinales, y advirtieron que continuarán con las fiscalizaciones para proteger la salud de la población.