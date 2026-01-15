POSTERGAN EL NUEVO ESQUEMA DE SUBSIDIOS A LAS TARIFAS DE LUZ, GAS Y GARRAFAS

La aplicación del nuevo esquema de subsidios a las tarifas de gas, electricidad y garrafas fue postergada y recién entraría en vigencia a partir de febrero. El impacto en las boletas, en tanto, se vería reflejado desde marzo.

De acuerdo con lo informado, la demora responde a cuestiones administrativas que aún no fueron completadas. Entre los pasos pendientes se encuentran la publicación de un decreto reglamentario y la posterior oficialización de los nuevos precios del gas y de la generación eléctrica por parte de la Secretaría de Energía. Hasta que esas instancias no se concreten, el nuevo modelo no podrá ponerse en marcha.

Una vez cumplidos esos requisitos, comenzará a regir el sistema de subsidios focalizados, que reemplaza el esquema de segmentación por ingresos vigente desde 2022, según publicó hoy TN.com.

Cómo es el nuevo esquema de subsidios

El nuevo régimen fue establecido mediante el decreto 943, publicado el pasado 2 de enero en el Boletín Oficial. La norma marcó el fin del esquema que dividía a los usuarios residenciales en tres niveles según ingresos y lo reemplazó por un modelo más simplificado, con solo dos grupos: hogares que reciben subsidios y hogares que pagan el costo pleno de la energía.

El sistema, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), tiene como objetivo avanzar de manera gradual hacia el traslado de los costos reales de la energía, fomentar un consumo más eficiente y garantizar el acceso a un nivel básico de servicios para los sectores más vulnerables.

Según el decreto, podrán acceder a la asistencia estatal los hogares con ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), de acuerdo con los valores informados por el Indec a noviembre de 2025.

La normativa también redefinió los bloques de consumo subsidiado para la electricidad. Durante los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, el tope será de 300 kilovatios hora (kWh) mensuales. En cambio, en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre, el límite se reducirá a 150 kWh.

Además, la Secretaría de Energía quedó habilitada para establecer consumos diferenciados en zonas frías y en regiones con temperaturas más elevadas. El texto oficial aclara que estos parámetros podrán ser revisados periódicamente, tanto en los volúmenes subsidiados como en las bonificaciones, para mantener la gradualidad del esquema y promover hábitos de consumo más eficientes.