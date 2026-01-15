La relación había comenzado hace unos cuatro meses y pero en noviembre la actitud del hombre se tornó violenta.

La denunciante cansada que no la deje salir para ir al trabajo y no tener amistades, el miércoles se presentó en la División Violencia Familiar y de Genero Metropolitana, para denunciar los sometimientos que padecía.

En la denuncia, no solo comentó la violencia domestica que ejercía el hombre de 40 años, también la amenazaba con hacerles daño a la hija de la señora y a sus nietos, si no cumplía con sus condiciones.

De inmediato, se activaron los mecanismos de protección y contención para la mujer de 63 años, a quien hicieron entrega del botón antipánico, como asimismo se solicitó la exclusión de hogar del sujeto a quien fueron a buscar en la casa de Bolivia al 200 aproximadamente de Villa Florida- Barranqueras, pero este ya no se encontraba.

Por ello, personal de la Comisaria Segunda portuaria, lleva a cabo vigilancia y custodia del domicilio, además motoristas del Servicio Externo se encuentran abocados a dar con la captura de esta persona.