El Gobierno iniciará un sumario administrativo a Flybondi por las masivas cancelaciones

Flybondi en la mira

Una nueva tanda de cancelaciones de Flybondi volvió a generar este martes escenas de tensión en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde cientos de pasajeros quedaron varados sin respuestas claras. De los 47 vuelos programados para la jornada, 24 fueron suspendidos, lo que derivó en extensas esperas, reclamos airados contra el personal de la aerolínea y un refuerzo de la seguridad con mayor presencia policial.

El episodio se inscribe en una secuencia que se arrastra desde el fin de semana. Ya el lunes, la compañía low cost debió cancelar 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo hizo lo propio con otros 20 sobre un total de 74.

Así, Flybondi acumula 125 vuelos cancelados en lo que va de 2026, un volumen que empieza a encender alertas en plena temporada alta.

En Aeroparque, la desorganización se tradujo en dos filas interminables: una destinada a la reprogramación de pasajes y otra para la presentación de reclamos formales.

“Me cancelaron el vuelo, viajaba esta tarde. Recién lo puedo cambiar para el miércoles y ni siquiera sale de Aeroparque, sino de Ezeiza. No tengo plata para hotel, comida ni transporte. Estoy esperando hace dos horas y media. Ya me pasó antes con Flybondi y nunca me reintegraron”, relató una pasajera en diálogo con C5N.

También hubo reclamos de turistas extranjeros. Un viajero italiano contó que su vuelo de las 12:40 fue cancelado sin mayores precisiones sobre una nueva fecha de salida. «Me dijeron que hoy no hay más vuelos, quizás mañana. Elegí esta empresa porque era barata”, explicó.

Entre los testimonios más sensibles se destacó el de una pareja de recién casados que se dirigía a Salta para su luna de miel. «Íbamos a Salta y nos cancelaron el vuelo a la mañana. Tenemos hoteles y actividades que no podemos cancelar”, dijeron también a C5N.

De acuerdo con el periodista especializado en aviación Diego Dominelli, el origen del problema estaría en una sobreventa de pasajes respaldada por una flota que la empresa aún no tenía plenamente disponible. Esa brecha operativa explicaría el elevado nivel de cancelaciones registrado en los últimos días y vuelve a poner bajo la lupa el modelo de negocios de la aerolínea.