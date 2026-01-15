ANSES: COMENZÓ EL CALENDARIO DE PAGOS DE LAS BECAS PROGRESAR
Esta ayuda económica tiene como principal objetivo promover la formación educativa y profesional. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) dio a conocer las fechas de cobro correspondientes a enero de 2026 para quienes reciben las Becas Progresar, una ayuda económica cuyo objetivo es promover la formación educativa y profesional.
Además del calendario de pagos, el organismo confirmó que el beneficio tendrá un aumento del 2,5%, aplicado en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria, por lo que el monto mensual actualizado alcanza los $35.000 por estudiante. Los pagos se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI.
Cómo continúa el calendario de pagos
El importe se acredita en la cuenta registrada a nombre del titular. Cada beneficiario puede verificar la fecha y el estado del pago ingresando a la plataforma Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Así quedó conformado el cronograma de pagos:
- Lunes 12 de enero: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 13 de enero: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 14 de enero: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 15 de enero: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 16 de enero: DNI terminados en 8 y 9
Los montos y requisitos para acceder
Según lo dispuesto en la Resolución 388/2025, el valor mensual asignado a las distintas modalidades del programa quedó establecido en $35.000, cifra que se mantiene vigente durante enero de 2026. Para acceder al beneficio, los usuarios deben reunir estas condiciones básicas:
- Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal mínima de dos años en el país.
- Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria, según la línea del programa.
- Que los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
- Acreditar la condición de alumno regular y cumplir con las exigencias académicas.
- Participar en las actividades complementarias que establece el programa.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso, según la edad.