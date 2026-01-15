LA MANSION DE PILAR: LA FISCALIA PIDIO INVESTIGAR UNA PRESUNTA RED FINANCIERA

La mansión de Pilar atribuida a las autoridades de la AFA vale más de 20 millones de dólares, según un peritaje oficial

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, a cargo del fiscal Jorge Dahl Rocha, impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos para comprar una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares. En el pedido, advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lo hizo en un dictamen entregado al juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en respuesta a una ampliación de denuncia presentada por los referentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas.

Según la denuncia reseñada en el dictamen, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, bajo el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.

Según la denuncia en base a la cual la fiscalía pidió ampliar la investigación la quinta de Pilar podría haber sido comprada con dinero proveniente de lavado de activos mediante intermediarias en el exterior (foto Gaston Taylor) Según la denuncia en base a la cual la fiscalía pidió ampliar la investigación la quinta de Pilar podría haber sido comprada con dinero proveniente de lavado de activos mediante intermediarias en el exterior (foto Gaston Taylor)

Empresas offshore y desvío de fondos

De acuerdo con el dictamen, la operatoria habría involucrado a empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable.

Entre las firmas mencionadas aparecen Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Faroni ya es investigado en otra causa penal por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien el 30 de diciembre pasado lo citó para el próximo lunes 19 para hacerle conocer la existencia de la investigación. También fue convocada su pareja Erika Gillette, quien figura al frente de la sociedad.

El fiscal señaló que TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260,5 millones de dólares, pero que según la denuncia sólo una porción mínima de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA. “Apenas un 5,4% del total recaudado habría sido transferido a la entidad”, consignó el dictamen, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% para la AFA.

El resto del dinero, según la denuncia, habría sido desviado a cuentas en el exterior, utilizando sociedades “pantalla” como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, registradas en Florida y presuntamente controladas por personas sin capacidad económica.

Pagos sin causa y sociedades fantasma

La Fiscalía también puso la lupa sobre pagos por más de 4 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma registrada en Miami, sin empleados ni actividad visible, por supuestos “servicios de consultoría intangible” como cursos de “filosofía de gestión”, de los que no existe evidencia.

Además, se identificaron transferencias a otras sociedades extranjeras y locales —entre ellas Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk— que carecerían de operaciones genuinas, lo que “refuerza la hipótesis de lavado de activos”, según el fiscal.

El inmueble de Pilar y la conexión política

En línea con lo ya investigado en la causa, el dictamen volvió a destacar la compra de una mansión en Pilar, realizada a través de Real Central S.R.L., como una presunta maniobra de blanqueo de fondos que podrían haber provenido de esos presuntos ilícitos que ahora pidió investigar.

La propiedad de Pilar bajo la lupa de la Justicia La propiedad de Pilar bajo la lupa de la Justicia

Dahl Rocha subrayó que los socios “de fachada” Pantano y Conte habrían otorgado poderes amplios de administración a cinco personas ajenas a la sociedad, algunas de ellas con vínculos políticos en Santiago del Estero, menciona la denuncia, lo que —según la Fiscalía— constituye un indicio relevante para profundizar la investigación.

Qué pidió el fiscal

Ante los nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó verificar los domicilios y vínculos reales de las personas físicas incorporadas en la ampliación de denuncia, requerir nuevos informes sobre las sociedades nacionales e internacionales mencionadas y ampliar la imputación si los hechos se confirman.

El fiscal concluyó que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional, cuya dimensión y alcance “exceden la investigación original y justifican profundizar las medidas de prueba”.

“A medida que se van arrimando los resultados de las probanzas ordenadas en el marco de la investigación y las que se encuentran pendientes de cumplimiento y análisis, se vislumbra que la conducta deviene en un complejo entramado societario y de relaciones económicas entre distintas personas físicas y jurídicas, en principio con un denominador común relacionado con distintas entidades vinculadas al futbol profesional, situación que merece un análisis y diligencia especial para su investigación”, advirtió el dictamen fiscal al que tuvo acceso Infobae.

En caso de verificarse como ciertos, esos sucesos “darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito”, concluyó la fiscalía.

Aguinsky investiga presuntas maniobras de lavado de dinero con la compra de la mansión de Villa Rosa, Pilar, por parte de la sociedad Real Central, de Pantano -un monotributista- y su madre jubilada, quienes no tendrían ingresos o bienes como para justificar esa y otras adquisiciones, como una flota de autos de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares hallada en el lugar, dentro de un galpón.