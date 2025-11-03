LA ABOGADA DE CÉSAR SENA SOBRE EL SUPUESTO ENCUENTRO DE GLORIA Y EL FISCAL: «NO CORRESPONDE»

Antes del inicio de una nueva audiencia por el juicio de Cecilia Strzyzowski, la abogada de César Sena, Gabriela Tomljenovic, dialogó con la prensa en la entrada del Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, ubicado en Juan B. Justo 42.

La letrada se refirió a las declaraciones del abogado Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena, quien sostuvo que tiene pruebas de un supuesto encuentro entre el fiscal de Cámara, Martín Bogado, y Gloria Romero, madre de Cecilia.

Al ser consultada sobre si ese hecho podría alterar el curso del proceso judicial, Tomljenovic sostuvo:»Yo no sé si altera en sí la causa, eso lo va a decidir la señora juez, de acuerdo a los planteos que cada uno eventualmente haga, pero lo que sí puedo decir es que es algo que no corresponde».

En la misma línea, señaló que espera una explicación por parte del fiscal: «Esperemos que el fiscal lo haga y no tengamos que nosotros traer las pruebas. Estaría bueno que el fiscal Bogado reconozca que se puede equivocar, somos humanos».

Por otra parte, la defensora de César Sena también recordó que durante las audiencias preliminares ya habían advertido sobre ciertas conductas que, a su criterio, se alejaban del deber de imparcialidad que debe tener el Ministerio Público.

«Hubieron ya situaciones durante las audiencias preliminares en donde nosotros hicimos ver algunas cuestiones que entendíamos que faltaban al deber de objetividad que le cabe a cualquier representante del Ministerio Público», señaló.

Por otro lado, la abogada fue consultada sobre versiones que indicaban un presunto seguimiento a Gloria Romero. En ese sentido, negó categóricamente la acusación y aclaró las circunstancias: «Yo me enteré ayer dónde la señora se está alojando, a raíz de lo que ocurrió. Nadie está siguiendo a nadie, vivimos en Resistencia y es un hotel frente a la plaza, cualquiera que pasa puede reconocerlos. Son personas conocidas. Por lo menos de mi parte, yo no estoy siguiendo a nadie y espero que no me estén siguiendo a mí», expresó.

Más temprano, el abogado Ricardo Osuna había anticipado que pedirá la nulidad del testimonio de la mamá de Cecilia, alegando tener testigos del supuesto encuentro entre el fiscal Bogado y Gloria Romero.

«La gente nuestra lo vio y tengo testigos. Estaba vestido con una chomba y dejó el auto estacionado detrás de una camioneta. Tengo las pruebas», afirmó el letrado.

«Por esta razón no se puede pedir la anulación del juicio, pero seguramente se va a tener que excluir la prueba o lo que siga de la testimonial de ella», añadió.

Cabe recordar que Tomljenovic es abogada defensora de César Sena, quien está acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género , delito que prevé prisión perpetua. La audiencia de este lunes continuará con la declaración testimonial de Gloria Romero, madre de la víctima.