L-GANTE LE RESPONDIÓ AL PRODUCTOR QUE LO ACUSÓ DE HACER PEDIDOS EXCÉNTRICOS: «¿VOS VES UNA PLAY O UN LCD GIGANTE?»

El cantante hizo su descargo contra los responsables de la empresa que lo habría contratado en Venado Tuerto.

Este fin de semana, los responsables de un local bailable de Venado Tuerto acusaron a través de sus redes sociales al cantante L-Gante de haber provocado la cancelación de un show debido a sus exorbitantes pedidos. Elián Ángel Valenzuela utilizó el mismo medio para realizar su descargo, mostrando el detrás de la escena de uno de sus shows brindados este fin de semana para mostrar que dichas versiones son falsas.

“Por requerimientos materiales enviados por el artista L-Gante el día jueves y a última hora, siendo este víspera de feriado, nos vemos imposibilitados a conseguir dichos elementos”, señalaba el comunicado de la empresa Oneblood Music Incorporated, que incluía un listado en el que sobresalía entre los implementos técnicos una PlayStation 5, un TV LED de 55 pulgadas, y una mplia variedad de costosas bebidas alcohólicas como whisky JW Black (no red), Champagne Baron B rosé o Moët Rose, además de un suculento catering.

“Acá estamos rey, mi mamá. Tranqui. ¿Vos ves alguna Play, algún LCD de 55?”, se lo escucha decir a L-Gante en un video, subtitulado “no se coman el chamu”, que subió entre sus stories de Instagram, mostrando que el catering de uno de sus shows incluye bebidas gaseosas, frutas y algunos productos de confitería.