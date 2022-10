L-GANTE CONFIRMÓ SU RELACIÓN CON WANDA NARA: «NOS ESTAMOS CONOCIENDO»

Elian Ángel Valenzuela develó el misterio en el programa de Mirtha Legrand y aseguró que la mediática, recién separada de Mauro Icardi, «es una linda mujer».

El cantante de cumbia L-Gante decidió ponerle fin a los rumores que lo vinculan a Wanda Nara y, confirmó que con la mediática se están conociendo.

Así lo confirmó el Elian Ángel Valenzuela en el programa de Mirtha Legrand, cuando Marina Calabró, quien también estaba como invitada en la mesa, reveló: “Mirtha, no sé si sabías que L-Gante vino en la camioneta de Wanda Nara. Eso me lo dijo tu producción y no creo que me hayan mentido”.

A su vez, Luciana Salazar, acotó: “Yo vivo en el edificio de Wanda y me dijeron que a vos te vieron en mi edificio”.

Por su parte, la conductora no perdió la oportunidad de sumar su versión: “A mí me dijeron que los vieron en un boliche besándose”, lanzó.

Sin embargo, L-Gante negó esa versión y aclaró: “No, eso no. Simplemente, voy a decir la verdad, la estoy conociendo. Yo no la conozco hace mucho y nos estamos conociéndonos. Ella es una linda mujer”.

