KAREN REICHARDT RATIFICÓ SUS DICHOS SOBRE QUE VOTAR AL KIRCHNERISMO ES UNA «ENFERMEDAD MENTAL»
La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a mostrarse despectiva con quienes piensan distinto. Mirá acá su tuit.
El tuit posterior a su grave declaración
Como era de esperarse, las palabras de Reichardt no demoraron en viralizarse, por lo que la candidata de LLA decidió salir a ¿aclarar?: «Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguís votando lo mismo?», reiteró, en relación a la provincia de Buenos Aires.
Ante esto, uno de los usuarios de X la interpeló: «Karen, ¿cómo piensan hacer las cloacas sin obra pública? ¿Con una vaquita entre los vecinos? ¿Los picaportes del aula, lo van a comprar los padres? Ilumíname por favor, que no logro verla. Gracias».
Por supuesto, Reichardt no entendió lo que el internauta intentó decirle y respondió: «Preguntale a tu gobernador e intendente…».