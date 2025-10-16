KAREN REICHARDT: «ANTES DE TRAICIONAR A JAVIER MILEI ME CORTO LAS MANOS»

Karen Reichardt, postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se definió como una persona “muy transparente” y aseguró: “Cuando algo no me gusta, se me nota en la cara”. Con esa claridad, adelantó que, en caso de resultar electa, , postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, se definió como una persona “muy transparente” y aseguró: “Cuando algo no me gusta, se me nota en la cara”. Con esa claridad, adelantó que, en caso de resultar electa, si en algún momento discrepa de alguna medida del Gobierno, “me retiro de la banca”.

Con este comentario, la dirigente hizo una crítica indirecta a legisladores de La Libertad Avanza como Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes permanecen en sus cargos a pesar de haberse distanciado de la gestión oficial. “Antes de traicionar a Javier Milei me corto las manos”, enfatizó Reichardt durante una entrevista en el canal de streaming filolibertario Carajo.

Por supuesto, su declaración trajo al recuerdo una frase de Milei durante la campaña de 2021, cuando aspiraba a un lugar en la Cámara baja: “Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”, había dicho el líder libertario en aquel momento.

En ese mismo sentido, reafirmó su lealtad al jefe de Estado y citó un dicho clásico del peronismo: “Para un liberal no hay nada mejor que un liberal”.