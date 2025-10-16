Emotivo: Eitan Horn volvió a su hogar en Israel tras más de dos años secuestrado por Hamas

Previo a regresar a su residencia, vivió un reencuentro cargado de emoción con su madre, Ruthy Chmiel Strum, y sus hermanos en el Centro Médico Sourasky, en Tel Aviv. Entre lágrimas y abrazos, los miembros de su familia compartieron un momento íntimo y conmovedor, captado por las cámaras locales y difundido en medios israelíes.

En un gesto espontáneo y emotivo, Eitan se fundió con su hermano Amós mientras su madre no podía contener las lágrimas, pidiéndoles que se abrazaran para inmortalizar el momento. La emoción siguió con su hijo menor, cuando Ruthy le susurró: “Ay, Eitu, Eitu, en casa, en casa”, y Horn respondió con un intento de sonrisa que alivió la angustia de tantos meses de incertidumbre.

El regreso de Eitan Horn a su hogar marca no solo el cierre de una pesadilla personal, sino también un símbolo de esperanza para las familias de los rehenes que aún permanecen en Gaza. Su liberación y la emotiva recepción que recibió muestran la fuerza de los vínculos familiares y comunitarios, así como la resiliencia frente a situaciones extremas.