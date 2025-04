KARATE-DO: JAVIER ENRRIQUE, EL CAMPEÓN CHAQUEÑO QUE SUEÑA CON SUECIA

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Juan José Castelli vuelve a celebrar a uno de sus máximos referentes en el deporte. Javier Enrrique, alumno del reconocido Sensei Rubén Gauna, se consagró campeón provincial el pasado 7 de abril en el torneo abierto de karate-do realizado en su ciudad, organizado por el Sensei Rodrigo Gauna del Dojo Gauna. Enrrique se alzó con el primer puesto en dos categorías: Kumite Open Danes y Kumite Equipos Danes, demostrando una vez más su alto nivel competitivo.

Tras su triunfo en Castelli, el campeón chaqueño viajó a Agnaco, provincia de San Juan, para disputar un torneo regional ranqueable de la Federación Nacional de Karate-Do (F.N.K.), donde volvió a brillar, coronándose campeón en la categoría Danes Livianos.

Javier Enrrique no es un nombre nuevo en el mundo del karate nacional: encabeza el ranking argentino desde hace tres años, ostenta cinco títulos nacionales y tres sudamericanos, y ha sido convocado en múltiples ocasiones por el seleccionado argentino. Lamentablemente, no pudo participar del Mundial de México 2024 por falta de apoyo oficial. Sin embargo, una nueva oportunidad se presenta: ha sido convocado nuevamente para representar al país en el Mundial W.U.K.F. (World Union of Karate-Do Federations), que se llevará a cabo en Malmö, Suecia, en julio de este año.

Ahora, el objetivo es claro: conseguir el apoyo necesario para estar presente en el mayor escenario mundial del karate.

Es importante destacar que el karate chaqueño tiene una rica historia de logros internacionales. En el año 2000, Falucho Gauna fue campeón en Okinawa, Japón. En 2005, Daniel Betano, de San Luis, obtuvo el título mundial en Italia, y en 2010, Germán Souno, de Córdoba, repitió la hazaña. En todas estas conquistas estuvo presente el Sensei Rubén Gauna, quien se desempeñó como coach del seleccionado nacional.

“El trabajo sigue y hay nuevos representantes que se perfilan con fuerza para dejar al país en lo más alto”, expresó el Sensei Gauna, con la mirada puesta en el Mundial de Suecia.

